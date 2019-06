Rentree lonkt voor Ferdinand: "Ja, ik heb erover gelezen en ik heb hem gebeld"

Voor Rio Ferdinand lonkt een rentree bij Manchester United.

De clubicoon van the Red Devils wordt door de Engelse kranten genoemd als een van de voornaamste kandidaten om de eerste sportief directeur te worden. Ferdinand heeft de berichtgeving meegekregen en ervaart het als vleiend om genoemd te worden. Hij heeft al contact opgenomen met vicevoorzitter Ed Woodward om te vragen wat er klopt van de geruchten.

"Ik heb sinds mijn vertrek altijd contact gehouden met Ed. We hadden altijd al een goede verstandhouding", vertelt Ferdinand, die tussen 2002 en 2014 op Old Trafford speelde. "Ik heb hem niet gezien tijdens wedstrijden. Ons contact verloopt telefonisch en soms zoek ik hem op in Londen, als ik daar ben." In gesprek met de BBC stelt de oud-international dat hij geen 'afwachtend type' is. "Ik heb erover gelezen in de krant en ja, ik heb hem gevraagd wat die functie precies inhoudt."



"Ik ben heel open en Ed is ook eerlijk naar mij toe. zal vanzelf besluiten wanneer ze iemand aanstellen voor die functie", vervolgt de veertigjarige Engelsman, die nog geen bestuurlijke ervaring heeft. "Als ze met mij in gesprek willen, dan komt dat vanzelf. Het is leuk om voor zo'n belangrijke functie op de lijst te staan van zo'n prestigieuze club. Als ik word gebeld, zal ik ze daarvoor bedanken. Maar als ik niet word gebeld, slaap ik nog even goed."



Manchester United is op zoek naar een sportief directeur om samen met trainer Ole Gunnar Solskjaer te werken aan de invulling van de selectie voor komend seizoen. Volgens The Sun is de club op zoek naar een kandidaat met een aanzienlijke staat van dienst, die goed contact heeft met de zaakwaarnemers van 'alle topspelers'. Eerder werd ook Edwin van der Sar genoemd als kandidaat, maar de huidige algemeen directeur van ziet een vertrek niet zitten.