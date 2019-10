René van der Gijp ziet 'lulletje van de klas' voorafgaand aan Valencia - Ajax

Erik ten Hag heeft David Neres buiten zijn basiself gelaten voor de uitwedstrijd van Ajax tegen Valencia in de groepsfase van de Champions League.

Het betekent dat Quincy Promes als linkeraanvaller aan het duel begint. René van der Gijp zegt bij Veronica dat hij eerder Neres had laten starten in het Mestalla.

"Hij sleutelt een beetje met onze vriend Promes op de linkerkant. Dus er verandert wel iets voorin, want dat is een ander type speler dan Neres", begint Dick Advocaat. In de eerste -wedstrijd tegen OSC (3-0 zege) speelde Promes als aanvallende middenvelder, terwijl Neres links in de voorste linie stond. Van der Gijp stelt dat de Braziliaanse aanvaller als eerste aan de beurt is als er iemand geslachtofferd dient te worden.

Lees beneden verder

"Neres is het lulletje van de klas, natuurlijk. Als er een aan de beurt is, is hij het", zegt Van der Gijp. "Hakim Ziyech en Dusan Tadic zijn jongens die zeggen als je ze op de bank zet: 'Luister, dit moet je geen twee keer doen'. Neres niet. Maar ik moet eerlijk zeggen: in de Nederlandse competitie niet, maar internationaal heeft Neres het geweldig gedaan. Dat was niet normaal."

"Hoe je het ook wendt of keert: je speelt tegen of , maar dit is het podium waarop je het moet laten zien. Dat heeft hij wel, dat hij net dat stapje kan zetten. Tegen en ... Daarom had ik vandaag toch voor Neres op de linkerkant gekozen", stelt de analist. Hij kan tegelijkertijd wel begrijpen dat Promes een basisplaats heeft gekregen. "Maar ja, Promes heeft er vier of vijf gemaakt in een week en dan is het moeilijk om hem op de bank te zetten."

"Neres heeft zijn transfersom en zijn uitverkiezing bij het Braziliaanse elftal puur en alleen te danken aan de Champions League. Toen heeft hij zo verschrikkelijk goed gespeeld", concludeert Van der Gijp. Advocaat benadrukt dat Promes een 'doelpuntenmaker' is. "Neres is dat minder, trainers houden daarvan. Hij is een jongen die dreiging heeft, kan in het midden spelen en doet zijn taak. Ik snap de keuze."