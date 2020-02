René van der Gijp waarschuwt Hakim Ziyech: "Dan heeft-ie een probleem"

René van der Gijp vreest dat Hakim Ziyech het bij Chelsea nog lastig gaat krijgen met het fysieke spel in de Premier League.

De analist van Veronica Inside zag bij de frustrerende wedstrijd van tegen (2-0 verlies) hoe Ziyech zich liet ondersneeuwen in het fysieke geweld van de Spanjaarden.

Van der Gijp stelt dat Ziyech door de zwakke tegenstand in de , onder meer bij de thuiswedstrijd tegen (3-0) afgelopen weekend, moest wennen aan het spel van Getafe.

"Dan kom je opeens tegen die Spanjaarden en die gaan gewoon een paar keer keihard tegen je aanlopen. Dan zie je toch dat hij van slaag raakt", constateert de oud-rechtsbuiten.

Ziyech gaat komende zomer naar , dat minimaal veertig miljoen euro aan Ajax overmaakt voor zijn diensten. Van der Gijp verwacht dat Ziyech het moeilijk zal krijgen in de Engelse competitie.

"Daar moet je wel mee uitkijken, want dat gaat-ie dadelijk ook krijgen. Dacht je dat ze hem in Engeland lekker lieten voetballen? Als hij dadelijk met Chelsea tegen speelt, krijg je hetzelfde hoor. Dan word je gewoon omver gekegeld als je niet uitkijkt."

Van der Gijp denkt dat Ziyech vorig seizoen tijdens de succesvolle -campagne heeft geprofiteerd van zijn onbekendheid. "In dat Champions League-jaar wist niemand wie Ziyech was."

"Ook bij -uit lieten ze hem bijvoorbeeld helemaal vrijlopen, dat is lekker. Maar nu weten ze wie hij is, hij heeft een transfer gemaakt naar Chelsea, en die trainer (van Getafe, red.) zegt dan: 'Even erop, nu.'"

"En dan heeft-ie een probleem. Je zag gisteren ook dat hij zich eraan ergert."