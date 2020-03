René van der Gijp tipt Ajax 'teringventje om tegen te spelen'

Het belangrijkste onderwerp van gesprek bij Veronica Inside was maandagavond de topper tussen Ajax en AZ (0-2).

De analisten van het praatprogramma lichtten individueel de uitblinkende spelers aan -zijde uit, waarbij met name Teun Koopmeiners, Owen Wijndal en Marco Bizot kunnen rekenen op complimenten.

Door de vele blessures centraal achterin speelt Koopmeiners de laatste weken als verdediger bij AZ, zag ook Johan Derksen. "Ik vind Koopmeiners als middenvelder een beetje een voorspelbare speler, die nooit echt creatieve openingen zoekt", aldus de oud-voetballer.

"Maar ik vond hem nu van achteruit fantastisch spelen hoor, en dan blijft-ie ook verdedigend op de been." René van der Gijp vult aan dat het complete verdedigende blok van de Alkmaarders goed stond.

"Ze verdedigden allemaal goed. Die rechtsback (Jonas Svensson, red.) verdedigt goed, Koopmeiners verdedigt goed, die linksback (Wijndal, red.) verdedigt goed", aldus Van der Gijp, die verder ingaat op laatstgenoemde.

"Die linksback is ook een teringventje om tegen te spelen. Die kan je gewoon kopen als je dat ventje van wegdoet, hoor", zo doelt hij op Nicolás Tagliafico van Ajax.

"Dan heb je in principe gewoon een soortgelijk spelertje, die misschien nog jonger is ook, of niet?" Wijndal (20) is meer dan zeven jaar jonger dan Tagliafico (27).

Tot slot steekt Derksen ook de loftrompet over AZ-doelman Marco Bizot. "Die keeper vind ik op het ogenblik de beste van Nederland. Zoals-ie nu speelt is hij de beste die we hebben."

"Die jongen heeft er ook heel lang over gedaan, Cambuur, Groningen en in België. Hij heeft nu de juiste ervaring. Hij stond natuurlijk onder bijzonder treurige omstandigheden te keepen, omdat hij een dag eerder zijn vader begraven heeft, maar hij heeft het uitstekend gedaan."