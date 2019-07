René van der Gijp hekelt 'toneel': "Hij heeft vervelende maniertjes"

Mark van Bommel geldt als een van de meest flamboyante trainers in de Eredivisie.

De oefenmeester van is doorgaans zeer uitgesproken in interviews en is ook aan de zijlijn een opvallende verschijning. René van der Gijp noemt Van Bommel 'vrij normaal', maar vindt wel dat de coach van PSV er 'vervelende maniertjes' op nahoudt.

"Je hebt zat gekken lopen. Je hebt Antonio Conte lopen, bij zit Leonid Slutsky die voortdurend langs te kant zit te ijsberen", analyseert Van der Gijp het Europese trainersgilde dinsdagavond bij Veronica .

De oud-aanvaller noemt Van Bommel 'vrij normaal'. "Maar hij heeft vervelende maniertjes, een beetje toneel ook, amateurtoneel. Hij laat een balletje bijvoorbeeld op de grond stuiteren, in plaats van dat hij de bal gewoon normaal aangeeft aan een speler."

"Het is een beetje zijn manier van doen. Als speler vond ik het ook altijd beetje een vervelende gozer", vervolgt Van der Gijp, die zich niet aan de indruk kan onttrekken dat het gedrag van Van Bommel enigszins ingestudeerd is. 'Zo van: 'Kijk mij eens als winnaar op die bank zitten.' Huub Stevens had daar natuurlijk ook een handje van. Uiteindelijk kun je roepen wat je wil: veel beter wordt het spel er niet van."

Collega-analist Wim Kieft heeft niet het idee dat het gedrag van Van Bommel per se geacteerd is. "Dit is wel wie hij is. Ik heb altijd het idee dat hij zichzelf altijd moet inhouden, omdat hij anders voortdurend zit te zaniken en te provoceren. Zo was hij als voetballer ook, zo is hij nu eenmaal. Maar in de rol van trainer kan dat gewoon niet, want dan denken ze: 'Daar heb je die gekke Henkie weer.'"