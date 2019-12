Renato Sanches: Van Golden Boy naar Bayern-flop en weer terug in Lille

De 22-jarige Portugees heeft zijn beste vorm te pakken in Ligue 1, drie jaar nadat hij de grootste belofte ter wereld werd genoemd.

Marcus Rashford, Leroy Sané, Ousmane Dembélé, Kingsley Coman. Allemaal spelers die Renato Sanches onder zich hield toen hij werd uitgeroepen tot de Golden Boy van 2016.

Er is echter een groeiende angst dat zijn carrière het beste zal worden herinnerd door een pass naar een reclamebord langs de zijlijn.

Tijdens een mislukte huurperiode bij Swansea City, waar hij in een heel seizoen slechts vijftien duels speelde, beleefde Sanches zijn dieptepunt op Stamford Bridge. De middenvelder zag het rode Carabao-logo aan voor een teamgenoot van The Swans, die in het rood speelden.

Manager Paul Clement kende nog enige genade met zijn pupil, want hij wisselde hem pas halverwege de wedstrijd.

Dat moment was typerend voor een speler die volledig de weg kwijtraakte nadat hij was doorgebroken bij en in 2016 verrassend Europees kampioen werd met Portugal.

De transfer van 35 miljoen naar liep uit op een ramp. In drie jaar tijd kwam Sanches in de helft van alle wedstrijden in actie en hij was slechts twee keer trefzeker.

De Golden Boy was veranderd in een hoop stof.

Maar inmiddels zijn er eindelijk tekenen dat het misschien toch goedkomt, nu hij afgelopen zomer voor 25 miljoen euro, een clubrecord, naar vertrok.

Ook het begin van Sanches in Frankrijk was echter niet overtuigend.

De 22-jarige speler had last van hamstringproblemen en de gevolgen van drie moeilijke jaren in Duitsland, waar hij zijn vertrouwen was verloren. Lille begint nu toch z'n ritme te vinden, net als Sanches zelf.

Aanvankelijk werd de Portugees geholpen door zijn teamgenoten om zijn vertrouwen terug te krijgen, maar nu is het andersom. De laatste wedstrijden is het Sanches die Lille op sleeptouw neemt.

Hoofdcoach Christophe Galtier heeft de jongeling uit Lissabon al op verschillende posities ingezet en sinds hij rechts op het middenveld speelt, weet hij echt uit te blinken.

Op de positie die vrijkwam door het vertrek van Nicolas Pépé heeft Sanches de scherpzinnigheid herontdekt die in zijn tienerjaren zo opviel.

Afgelopen weekend maakte hij tegen zijn eerste treffer voor de club. Zijn algemene spel was uitstekend en de trucs werden gewaagder naarmate de wedstrijd vorderde en zijn zelfvertrouwen groeide.

In de 84ste minuut kroonde Sanches zich tot matchwinner door vanaf links naar binnen te kappen en de bal met rechts in de korte hoek te knallen. "Ik heb lang op dit doelpunt gewacht", gaf hij toe. "Ik ben heel blij. Ik had mijn teamgenoten al gewaarschuwd dat ik zou scoren, want in eerdere wedstrijden kreeg ik genoeg kansen."

"Dit keer lukte het eindelijk. Het voelt goed; het maakt me blij."

Maar niet alleen het doelpunt was indrukwekkend.

In de hele wedstrijd begon hij tien keer met succes aan een dribbel, een record dit seizoen in waar zelfs Neymar niet aan kan tippen. De Portugees wist vier van zijn vijf schoten op doel te krijgen en hij was in verdedigend opzicht ook nuttig door acht keer de bal te veroveren.

"Renato was beter dan de andere 21 spelers", aldus trainer Galtier. "Hij deed een paar prachtige dingen die de mensen in het stadion graag willen zien."

Hoewel Sanches niet beslissend was in de 0-3 zege van dinsdag tegen , in de Coupe de la Ligue, liet het talent met zijn dribbels opnieuw zijn kwaliteiten zien.

Ploegmaat en landgenoot Xeka weet zeker dat we nog meer van de EK-winnaar kunnen verwachten.

"Hij speelt nu iedere wedstrijd en daardoor kan hij het verschil maken", legde de middenvelder uit. "Het wordt wat eenvoudiger voor hem om te laten zien wat hij kan. Vrijdag speelde hij al goed, maar hij zit nog niet eens op zijn topniveau. Ik weet dat hij nog veel beter kan."

Dat betekent gevaar voor de tegenstanders van Lille, maar het is ook bemoedigend voor een jongeman die toegeeft dat hij het even helemaal kwijt was.

"Het klopt dat ik een jaar of twee niet mijn normale niveau heb gehaald. Maar dat is nu achter de rug. Ik begin het gevoel weer terug te krijgen."

"Ik geniet van het leven in Lille en het voetballen voor LOSC. Het is een jonge stad en een jong team."

Sanches moet zichzelf over een langere periode gaan bewijzen als hij zijn reputatie van geflopte speler in Duitsland en Engeland wil kwijtraken.

Als hij doorgaat op de weg die hij momenteel bewandelt, dan wordt hij opnieuw erkend als een gouden talent en niet als iemand die ooit de bal naar een reclamebord passte.