Renard raakt FIFA-trofee kwijt in trein naar Lyon

Wendie Renard heeft donderdag per ongeluk in de trein een koffer achtergelaten met daarin twee prestigieuze trofeeën die ze in 2019 won.

De speelster van het Franse nationale elftal heeft daarom via Twitter de hulp ingeschakeld van haar fans. "Gisteren nam ik om 9:56 uur de rechtstreekse trein van Parijs naar Lyon en daar kwam in om 12:00 uur aan."

"Helaas ben ik toen mijn koffer vergeten, waarin mijn twee trofeeën zaten (France Football en The Best)", schrijft Renard.

"Ik kwam er pas achter toen ik thuis was. Ik ben toen teruggegaan naar het station", gaat de verdedigster verder. "Bij de receptie kreeg ik mijn koffer terug, maar de The Best-trofee zater niet meer in. Ik reken op het personeel van de spoorwegen om me te helpen de prijs terug te vinden."

De 29-jarige Renard, die al haar hele profcarrière bij speelt, bereikte met Frankrijk in 2019 de kwartfinales op het WK in eigen land. Daarin was de latere kampioen, de Verenigde Staten, met 1-2 te sterk. Met Lyon won ze de landstitel, de Franse beker en de .

Als gevolg van haar goede prestaties kwam Renard in het FIFA-team van het jaar te staan en de trofee die bij die uitverkiezing hoorde, is ze nu dus kwijt. De international hoopt dat de prijs dankzij een oproep op social media toch weer boven water komt.