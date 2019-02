'Relatie tussen Bale en selectie Real Madrid volledig kapot'

De relatie tussen Gareth Bale en de overige spelers van Real Madrid is 'volledig kapot', zo schrijven tal van Spaanse kranten maandag.

De Welshman maakte zondagavond in het uitduel met Levante (1-2) vanaf elf meter de winnende treffer, maar zijn gezicht stond duidelijk op onweer. Toen Lucas Vázquez de linkspoot wilde aanraken om zijn doelpunt in het Ciutat de Valencia te vieren, liet Bale duidelijk blijken dat hij daar niet van gediend was.



Bale is naar verluidt niet te spreken over het feit dat Marcelo en Thibaut Courtois recentelijk in de media openlijk anekdotes over hun teamgenoot hebben verteld en vraagtekens hebben gezet bij privézaken en diens privéleven. Zo gaf de Braziliaan aan dat Bale alleen Engels spreekt en dat beiden alleen met gebaren met elkaar kunnen communiceren, terwijl Courtois verklapte dat Bale in de kleedkamer 'de golfer' wordt genoemd. Bale is namelijk een fervent golfer en heeft zelfs een golfveld van drie holes rondom zijn huis.



De kranten in Spanje wijzen erop dat Bale niet meer de ideale schoonzoon is van weleer, verwijzend naar het feit dat hij in januari voortijdig het Santiago Bernabéu verliet toen Real Sociedad met 0-1 voorstond en hij geblesseerd op de tribune zat. Twee weken geleden maakte hij in het Wanda Metropolitano na zijn 1-3 ook een lelijk gebaar richting de aanhang van Atlético Madrid. Daar kwam zondagavond ook zijn minder fraaie reactie richting Vázquez bij en dat maakt de relatie tussen Bale en de selectie er niet beter op.



AS schrijft maandag dat Bale twee weken geleden ontbrak bij een diner van de selectie van Real Madrid. Het etentje was georganiseerd met oog op de beslissende fase van het seizoen, maar zowel Toni Kroos als Bale ontbrak. Courtois verklapte dat Bale elke avond om 23.00 uur naar bed gaat en dat hij daarom niet was komen opdagen. Marca schrijft dat de interactie tussen de partijen nihil is: op de momenten dat de media opnames mogen maken van de trainingen van Real Madrid is altijd duidelijk zichtbaar dat Bale niet op een actieve manier deelneemt aan de gebruikelijke grappen en grollen op het veld.



Bale zou geobsessioneerd zijn wat betreft het voorkomen van blessures. Hij verlaat als eerste, en daarmee veel eerder, de kleedkamer voorafgaand aan een eerste én tweede helft om extra rek- en strekoefeningen te doen, wat ook niet bevordelijk is voor de eenheid als team. Bale gaf onlangs in FourFourTwo aan dat Zinédine Zidane en hij 'niet elkaars beste vrienden waren' en ook Santiago Solari heeft moeite om tot Bale door te dringen. "Hij moet elke wedstrijd het gras opvreten", zo gaf de Argentijn onlangs te kennen.



Bernd Schuster verzekerde zondagavond te weten waarom Bale boos was. De Welshman moet samen met Marco Asensio en Fede Valverde warmlopen. Laatstgenoemde was de eerste die mocht invallen en daarna was de beurt aan Bale. "Als je Asensio, Valverde en Bale laat warmlopen, moet je Bale als eerste inbrengen", oordeelde de voormalig trainer van Real Madrid. "Als je iemand anders laat invallen, dan is Bale daar niet van gediend. Dat is wat er is gebeurd."