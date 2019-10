Rel rond Xhaka toont zwakte van Arsenal-manager Emery aan

De Spaanse coach heeft een scenario laten ontwikkelen waarbij hij niet langer de controle heeft over zijn spelersgroep.

In de achtste finales van de staan twee van de grootste clubs van Engeland tegenover elkaar.

In de achtste finales van de staan twee van de grootste clubs van Engeland tegenover elkaar. Maar als je de kranten openslaat of het internet raadpleegt, draait het grootste nieuws rondom deze clash maar om één man: Granit Xhaka. Een speler die er op Anfield helemaal niet bij is.

Unai Emery hield dinsdag zijn persconferentie op het trainingscentrum van The Gunners en toen de gebruikelijke vragen eenmaal waren gesteld, ging het daarna meteen over Xhaka en diens woedeaanval van zondag tegen .

De aanvoerder werd gewisseld en hij reageerde furieus op het fluitconcert dat toen van de tribunes van het Emirates Stadium neerdaalde. De Zwitser riep zelfs 'f*ck off', trok boos zijn shirt uit en stoomde direct door naar de kleedkamer.

Iedereen was die dag in afwachting van een statement van de club en de speler, zeker nadat Emery de reactie van zijn speler publiekelijk afkeurde. Maar dat statement kwam er niet.

Het zorgde ervoor dat Emery dinsdag in het perspraatje nog de nodige vragen kreeg en gezien de omstandigheden ging hij daar best goed mee om. Toch blijft het een hele lelijke situatie. Hoofd voetbalzaken Raul Sanllehi en technisch directeur Edu reisden er zelfs voor naar Londen om maandag met Emery te praten.

Emery zit nu in een erg moeilijke positie, in een periode waarin hij sowieso al in de schijnwerpers was gekomen vanwege de teleurstellende prestaties en het saaie spel van zijn elftal.

Naar buiten toe heeft hij het goed aangepakt en de juiste dingen gezegd, maar tegelijkertijd moet de Arsenal-manager zelf ook een groot deel van de schuld op zich nemen dat het zover heeft kunnen komen.

Arsenal wil dat Xhaka zijn excuses aanbiedt en de club heeft meteen geprobeerd om dat te laten gebeuren vanaf het moment dat hij de aanvoerdersband naar Pierre-Emerick Aubameyang smeet en woedend het veld verliet.

"Ik denk dat we allemaal individuele fouten maken en we moeten dan onze excuses aanbieden", zei Emery. "We raden hem aan dat te doen."

"We zien dat hij er kapot van is en dat hij erg somber is. In de eerste plaats moeten we er voor hem zijn. We hebben onze familie nodig, onze vrienden en supporters om ons te steunen en om van ons te houden. Hij voelt dat dat momenteel niet het geval is met de supporters."

Het probleem voor Arsenal is echter dat Xhaka, op dit moment, geen sorry wil zeggen.

De 27-jarige middenveld is gepassioneerd - sommigen omschrijven hem als 'koppig' - en hij vindt dat hij oneerlijk is behandeld door degenen die hem zouden moeten steunen.

Wat cruciaal is voor Xhaka, is dat de meerderheid van zijn teamgenoten achter hem staat. Dezelfde ploegmaten die hem enkele weken geleden nog vol overgave tot aanvoerder hebben gestemd.

En dat is precies waar Emery's grootste probleem ligt.

Xhaka is niet zijn eigen captain. Hij is de aanvoerder van de spelers, ook al besliste de Spanjaard uiteindelijk wie de band om zijn arm zou krijgen. Zijn besluiteloosheid over de opvolger van Laurent Koscielny was belachelijk en nu betaalt hij daarvoor op de slechtst mogelijke manier de prijs.

Hij komt op zijn spelers en de fans over als een zwakkeling. Emery zei direct na het duel met Crystal Palace dat Xhaka's reactie verkeerd was en dinsdag gaf hij dus toe dat de speler zich moet verontschuldigen.

Dat zou voor iedere speler genoeg moeten zijn om naar buiten te treden en sorry te zeggen. Maar vanuit de richting van Xhaka blijft het nu oorverdovend stil. Het enige wat hij sinds zondag op social media heeft gedaan is zijn profielfoto op Instagram veranderen in een foto waarin hij de Zwitserse nationale ploeg vertegenwoordigt.

Xhaka heeft een sterk, complex karakter en door de steun van zijn teamgenoten voelt hij zich sterk genoeg om de oproep van Emery negeren. Het heeft de manager in een uiterst moeilijke positie gebracht.

Door zelf geen aanvoerder te benoemen en zijn selectie ervoor te laten stemmen, heeft hij zijn spelers macht gegeven. Daar betaalt de Spanjaard nu een hoge prijs voor.

Hoe langer dit nog duurt, hoe zwakker hij eruit gaat zien. Maar Emery, die sowieso al onder druk staat, weet ook dat hij zichzelf dreigt te vervreemden van de groep als hij Xhaka's aanvoerdersband afneemt.

De 47-jarige Bask zal blij zijn dat hij zich tot woensdagavond op Liverpool kan richten, maar zodra die wedstrijd voorbij is, zal de focus weer op zijn aanvoerder komen te liggen in aanloop naar de thuiswedstrijd van zaterdag tegen .

Emery zal een beslissing moeten nemen en de situatie onder controle moeten zien te krijgen, want dat heeft hij tot nu toe volledig nagelaten.