Rekik en Dilrosun houden ook Borussia Mönchengladbach in toom

Het duel tussen Hertha BSC en Borussia Mönchengladbach heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd.

Het -duel eindigde doelpuntloos: 0-0. Door de remise besluiten die Fohlen de eerste seizoenshelft op twee punten van lijstaanvoerder én kersvers Herbstmeister : 35 om 37 punten. hervat de tweede seizoenshelft met een uitduel bij .

De eerste helft was van beide kanten niet bijzonder inspirerend. De teams van Rose en Jürgen Klinsmann oogden doelloos in balbezit, om vervolgens na balverlies om te schakelen. Hertha gaf geen centimeter weg en had pas uitzicht op een doelpunt toen de bezoekers het tactische steekspel ogenschijnlijk zat waren. In een korte periode kreeg Hertha drie kansen en had men pech dat een vrije trap van Eduard Löwen vanaf 27 meter op het aluminium eindigde.

Marcus Thuram had vlak voor rust dé kans om Borussia Mönchengladbach aan de leiding te brengen, maar hij stuitte op Rune Jarstein. In de tweede helft maakte de ploeg van Rose de dienst uit: de bezoekers kregen kansen via met name Denis Zakaria, Alassane Pléa en Matthias Ginter, maar een doelpunt bleef uit. Hertha kon ook na rust in offensief opzicht weinig uitrichten en zodoende eindigde het duel doelpuntloos.

Bij Hertha stonden Karim Rekik en Javairo Dilrosun in de basis. Het tweetal speelde negentig minuten. De Berlijnse club, nu twaalfde op de ranglijst, verzamelde zeven punten uit de laatste drie duels én hield in elke wedstrijd de nul. De volgende wedstrijd is een uitdaging: op 19 januari komt op bezoek.