Reiziger na afstraffing Jong Ajax: "Dit was bijna het kijken niet waard"

SC Cambuur was maandagavond veel te sterk voor Jong Ajax.

De Amsterdammers wonnen vrijdagavond nog knap met 1-2 op bezoek bij , maar gingen op eigen veld met 0-6 onderuit tegen de ploeg uit Leeuwarden. Trainer Michael Reiziger zag een groot verschil met het duel van een paar dagen eerder en was na afloop dan ook kritisch. 'Dit kan niet', was hij duidelijk.

"Dit was bijna het kijken niet waard", aldus een nijdige Reiziger na afloop in gesprek met FOX Sports . "Het was heel slecht. Het verschil met wat ik vrijdag zag tegen NEC was te groot. We hadden niet de discipline, we wisten niet wat we moesten doen. Dat is heel teleurstellend. We zijn zwaar door de ondergrens gezakt. Ik had dit niet verwacht. Het zijn zware weken met veel wedstrijden, maar je mag nooit zo verliezen. Bij 0-1 of 0-2 moet je in ieder geval meer tegengoals voorkomen. Dit kan niet. Je moet boos op elkaar worden, maar het was allemaal gelaten."



Jong had op De Toekomst weinig in te brengen en ging na 45 minuten rusten met een 0-5 achterstand. Reiziger vond een donderspeech niet op zijn plaats. "Het hoeft niet te donderen om duidelijk te maken waar ze mee bezig zijn. Er hing een grafstemming", aldus Reiziger. "En dan moet je nog een hele helft, dus je moet er wel bovenop komen. De tweede helft was wat beter, maar niet goed. Nog steeds ver onder de maat. De druk naar voren was er niet. We creëren te weinig. De scherpte? Die was er gewoon niet."



Reiziger zag dat er veel fout ging bij zijn ploeg. Zo zag hij dat Cambuur meer energie stak in de wedstrijd dan Jong Ajax. "Als je je duels verliest, kun je praten wat je wil. Vooral als je bij Ajax speelt, moet je een bepaald positiespel op de mat leggen. Vrijdag hebben we dat wel gedaan, nu totaal niet. Dat is jammer. De teleurstelling overheerst. De spelers kijken in de spiegel. Ze zijn echt niet het veld ingegaan met de gedachte dat ze 6-0 gingen verliezen."