Reiss Nelson, Arsenal en Hoffenheim's-ster haalt het beste uit zijn kansen

De jonge vleugelaanvaller heeft het Duitse voetbal voor zich gewonnen en zal zijn ontwikkeling in 2019 verder voortzetten.

Reiss Nelson speelde vorig seizoen zestien wedstrijden voor Arsenal in alle competities, goed voor in totaal 765 minuten, wat ongeveer overeenkomt met negen volledige wedstrijden.

Zo'n hoeveelheid speeltijd is niet verschrikkelijk voor een tienerbelofte - Nelson werd negentien op 10 december - en de kansen waren dat Unai Emery hem dit seizoen meer kansen had geboden in het Emirates Stadium dan Arsène Wenger in het vorige seizoen. Het zelfzame gebruik door de Fransman van Nelson frustreerde Arsenal-fans, waarvan velen dachten dat de Engelse jeugdinternational zou kunnen uitgroeien tot de vleugelaanvaller waar the Gunners schijnbaar om schreeuwden.

Maar in plaats van wachten in hoop op kansen die zijn weg zouden vinden, zocht Nelson, die een goede vriend is van landgenoot en Borussia Dortmund's wervelwind Jadon Sancho, een plek op die hem dit seizoen veel speeltijd zou bezorgen.

Een aantal clubs waren geïnteresseerd, maar TSG 1899 Hoffenheim, niet alleen in staat om hem regelmatig minuten aan te bieden, maar ook de glorieuze bonus van de Champions League, was de ploeg waar Nelson voor smolt. Het is veilig om te zeggen dat zijn beslissing al vruchten heeft afgeworpen.

Met al zeventien gespeelde wedstrijden, waarvan vijf als basisspeler, heeft de in Southwark geboren aanvaller zes keer gescoord en gaf daarnaast één assist. Een indrukwekkend rendement, wat zorgt voor nog meer opwinding wanneer je je realiseert dat hij dit seizoen maar negentien keer heeft geschoten.

Een technische vleugelspeler die kan spelen op beide flanken, er is zeker meer dan doelpunten in Nelson's spel: hij voltooide 18 van zijn 28 dribbels in de Bundesliga en Champions League, waaronder 8 van de 10 in Europa's beste clubcompetitie, en heeft dit seizoen een verhouding geslaagde passes van 87 procent en gaf gemiddeld één belangrijke pass per wedstrijd.

Zijn bijdragen tot nu toe dit seizoen suggereren dat hij momenteel het best wordt gebruikt als wisselspeler tegen vermoeide verdedigingen - net als Sancho een paar maanden geleden - maar zijn snelheid van vooruitgang is niet onopgemerkt gebleven voor Arsenal-manager Emery, die al aan het denken is hoe hij de jongeling het beste in zijn ploeg kan integreren voor volgend seizoen. The Gunners zorgden ervoor dat Nelson een langdurig contract tekende voor hij zich bij Hoffenheim voegde.

"Ten eerste zijn we blij wanneer een speler vertrekt om te spelen (op huurbasis), om verantwoordelijkheid te nemen, ritme op te doen en op een hoog niveau zoals Reiss Nelson bij Hoffenheim", zei Emery vorige maand. "We volgen hem en zijn prestaties, zijn goede prestaties en ook zijn speelminuten."

"Voor ons is het erg belangrijk om hem en zijn prestaties die hij levert te volgen. Zijn vooruitgang is geweldig. In de voorbereiding werkte hij met ons, maar hier zijn minuten en verantwoordelijkheden moeilijker, omdat hij jong is en de beslissing om te vertrekken is belangrijk voor hem en voor ons."

Als 2018 dat ten einde loopt, Nelson is goed op weg om een basisspeler bij Arsenal te worden wanneer hij terugkeert naar Noord-Londen in de zomer van 2019 en een oproep voor Engeland zal zeker volgen.