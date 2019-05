Reina steunt De Gea: "We hebben allemaal ups en downs"

Pepe Reina heeft zijn steun aangeboden richting David de Gea, nadat de doelman aan het einde van het seizoen de nodige problemen kende bij zijn club.

De Gea wordt algemeen beschouwd als een van de beste doelmannen ter wereld, maar na een reeks fouten aan het einde van het seizoen 2018/19 kwam de goalie van negatief in het nieuws. Er werden fouten gemaakt tegen onder meer , en , waar de ploeg van Ole Gunnar Solksjaer werd uitgeschakeld in de en er niet in slaagde om in de top vier te eindigen in de Premier League.

"In mijn tijd bij gebeurde er iets vergelijkbaars, we hebben allemaal ups en downs", stelt Reina in gesprek met Goal . "David is de afgelopen vier jaar de beste speler bij Manchester United geweest en dat betekent dat ze veel van je verwachten. Bij het nationale team is zijn niveau de laatste tijd ook verbetered. De Gea is goed voorbereid, hij heeft alleen het vertrouwen nodig."

Keylor Navas is nog een doelman die een lastig seizoen kende. De Costa-Ricaan maakte onderdeel uit van een roulatiesysteem bij . Reina denkt dat het een negatief effect heeft gehad op de ploeg van de Madrilenen dat er voortdurende onzekerheid was wie in het doel zou staan.

"Ik ben tegen het rouleren. Op die positie moet je zekerheid hebben om te weten dat je gaat spelen en dat kom je zaterdag niet te weten tijdens de wedstrijdvoorbereiding. Het is een veiligheid voor ons als doelmannen en voor degenen die voor je staan. We brengen meer over dan het op het eerste gezicht lijkt en daarvoor is regelmaat vereist."

Reina is momenteel tweede doelman bij en hij heeft geen problemen met de rol, waar een van zijn doelen is om bij te dragen aan de ontwikkeling van Gianluigi Donnarumma. "Ik heb nog een contract voor twee jaar en ik ben gelukkig. Ik ben consistent en toen ik kwam, wist ik dat ze Donnarumma hadden, een jonge doelman met veel kwaliteit die een enorme groei doormaakt."

"En ik voel me ook verantwoordelijk. Het was ook mijn taak om Gigi te helpen, niet alleen als een doelman, maar ook om een man te worden en om steeds meer structuur buiten het veld te krijgen. Nu is hij ontploft door zijn kwaliteiten te laten zien in de . In de tussentijd zorg ik ervoor dat ik er klaar voor ben wanneer ik nodig ben. Ik geniet nog steeds van het dagelijks leven en als het hoofd zich goed voelt, dan volgt het lichaam."