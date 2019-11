"Reikwijdte van PSV is zó groot, bijna niet voor te stellen voor buitenwereld"

PSV bevindt zich in een sportieve crisis, want het elftal van trainer Mark van Bommel verloor drie van de laatste vier competitiewedstrijden.

Tussendoor was LASK Linz in de groepsfase van de met 4-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Algemeen directeur Toon Gerbrands predikt rust binnen alle geledingen, maar voormalig directeur Tiny Sanders weet uit ervaring dat het niet zo makkelijk is.

"Je gaat er als bestuurder mee naar bed en staat ermee op", vertelt de gewezen algemeen directeur van aan het Eindhovens Dagblad . "Dat zal ook zeker voor mijn opvolgers gelden. Overal waar je als bestuurder komt, gaat het in dit soort weken meteen over de resultaten van PSV. Echt overal. En ik zal je vertellen dat het in mijn geval nu nog zo is. Nog steeds vraagt iedereen naar de situatie bij PSV, als ik ergens kom. De reikwijdte van de club is zó groot, dat is bijna niet voor te stellen voor de buitenwereld."

Sanders vertrouwt op de vakkundigheid van Gerbrands en de overige directieleden van PSV in deze moeilijke tijden. "Bij hen is het in goede handen", stelt de oud-bestuurder de aanhang gerust.

Sanders neemt gelijk de gelegenheid te baat om technisch manager John de Jong een hart onder de riem te steken. "Ik had in mijn tijd met Marcel Brands (voormalig technisch directeur PSV, red.) een bijzonder kundige collega en ik denk dat Toon Gerbrands dat ook heeft met John de Jong."

Toenmalig trainer Fred Rutten werd door Sanders in 2012 ontslagen bij PSV, maar hij denkt niet dat Van Bommel vanwege de tegenvallende resultaten tussentijds moet vertrekken uit het Philips Stadion. "Wat ik van de buitenkant zie, lijkt me dat een goede beslissing. Maar intern kunnen ze daar veel beter over oordelen. Daar kennen ze de ins en outs." Sanders weet uit eigen ervaring dat PSV doorgaans een stabiele club is op bestuurlijk vlak. "PSV is geen club waar heel snel gekke dingen gebeuren. En als supporter hoop ik uiteraard dat het razendsnel beter gaat."