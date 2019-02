Redondo: "Messi maakt alles anders"

Lionel Messi kan alles "op elk moment" in een wedstrijd veranderen, vertelt voormalig Real Madrid-speler Fernando Redondo.

De Argentijnse aanvaller steekt in een indrukwekkende vorm dit seizoen, waarin hij 33 keer scoorde en 11 assists gaf in 32 wedstrijden in alle competities voor Barcelona.

"Hij maakt alles anders", vertelt Redondo in gesprek met Goal. "Hij is degene die de dingen op elk moment uit balans brengt, hij doet het met assists, met een schot van ver, dichtbij, met een boog, met een voorzet. Ik zal niet moe zijn om hem te loven."

De Catalaanse ploeg is dit seizoen nog in de race voor de treble, waar ze zich voorbereiden op de returnwedstrijd van woensdagavond tegen Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey. De clubs ontmoeten elkaar zaterdagavond weer in LaLiga, waar het verschil tussen beide ploegen negen punten is in het voordeel van Barcelona.

Real Madrid steekt in goede vorm met acht overwinningen in hun laatste tien wedstrijden in alle competities. Het seizoen begon echter chaotisch, wat leidde tot het ontslag van Julen Lopetegui. Redondo heeft het gevoel dat zijn opvolger Santiago Solari de zaken heeft omgedraaid.

"Als coach van Real Madrid moet je de kleedkamer beheren en je ideeën opleggen. Santiago is erg intelligent, hij is capabel, hij kent de club en ondanks dat hij de leiding heeft genomen op een gecompliceerd moment, leidt hij het op de beste manier. We zullen zien wat er aan het einde gebeurt."

Redondo speelde zes jaar voor Real en won in die periode twee LaLiga-titels en een Champions League voordat hij in 2000 naar AC Milan vertrok en vier jaar later zijn loopbaan beëindigde. Als de voormalige middenvelder nog actief zou zijn, zou hij wel weten met wie hij samen zou willen spelen.

"Ik zou graag met Luka Modric en Toni Kroos samenspelen, maar Casemiro is noodzakelijk omdat hij balans brengt. Zoals we eerder zeiden, het belangrijkste is de vorm en het model van een team en hoe dit wordt gecompenseerd. Dat is de grote uitdaging van de visie van een coach."