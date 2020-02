Redan toont 'Amsterdamse bluf': "Ik ben niet bescheiden, daar doen we niet aan"

Daishawn Redan is met torenhoge ambities naar FC Groningen gekomen, zo vertelt de achttienjarige aanvaller aan FOX Sports.

De geboren Amsterdammer wordt door Groningen voor de rest van het seizoen gehuurd van en moet bij De Trots van het Noorden de naar Stade vertrokken Kaj Sierhuis doen vergeten.

Redan maakte op het hoogste niveau nog nooit een doelpunt, maar is vastberaden om dat bij Groningen wel te gaan doen. "Tussen de zeven en tien goals wil ik maken, dat is wat ik wil en waar ik hard voor ga werken", zo klinkt het overtuigend uit de mond van Redan. "In elke wedstrijd die ik speel moet ik scoren. Ik ben zeker niet bescheiden, daar doen we niet aan", glimlacht de jongeling.

Doordat Sierhuis is vertrokken bij Groningen kwam rugnummer negen vrij, dat door Redan is overgenomen. "Ik heb gezegd: ik wil wel komen, maar wel met nummer negen. Echte spitsen moeten nummer negen hebben."

Lees beneden verder

Meer teams

Redan kwam bij Hertha BSC niet aan spelen toe, maar is wel wedstrijdfit. "Ik heb veel geleerd, want ik trainde elke dag met het eerste mee. Ik heb mijn debuut gemaakt en daarna mijn minuten gemaakt in het tweede. Daar was ik ook gewoon belangrijk en heb ik mijn goals meegepakt. Ik ben superfit."

Redan kwam als jongetje terecht in de jeugdopleiding van , maar verruilde die op zestienjarige leeftijd voor die van . Na twee jaar in Londen tekende de jeugdinternational afgelopen zomer bij Hertha. "Ik heb zeker nergens spijt van", zegt Redan over zijn carrièrepad.

"Ik ontwikkel me gewoon met de jaren en iedereen heeft zijn eigen weg, dus ... Ik dacht dat dit de beste keuze voor mij was, en ik denk dat nog steeds, daarom heb ik het gedaan."