'Red Bull Salzburg ziet in bij Ajax overbodige back 'directe versterking''

Rasmus Kristensen staat op het wensenlijstje van Red Bull Salzburg en wordt gezien als een ‘directe versterking’, zo weet Kurier vrijdag te melden.

De Deense vleugelverdediger van , wiens contract in de Johan Cruijff ArenA doorloopt tot medio 2022, is volgens de Oostenrijkse krant zelfs een ‘heet thema’. Het medium verwacht dat Ajax meewerkt aan een transfer van de rechtsback.

Kristensen ondervindt bij Ajax hevige concurrentie van Noussair Mazraoui en Joël Veltman voor de rechtsbackpositie. Laatstgenoemde, die voor zijn laatste contractjaar staat bij Ajax en naar verluidt wordt gevolgd door , praat binnenkort met directeur voetbalzaken Marc Overmars over de plannen voor aankomend seizoen. Veltman staat naar eigen zeggen open voor een avontuur elders.



Kristensen sprak onlangs met Tipsbladet over zijn toekomstplannen op clubniveau. “"Het gaat erom wie de coach (Erik ten Hag, red.) kiest. Mazraoui heeft de laatste tijd veel op het middenveld gespeeld, waardoor het tussen mij en Veltman ging. Ik denk niet dat we alle drie bij de club zullen blijven, dus we moeten zien wie er weggaat. Het is aan de club en de trainer. Het kan van dag tot dag veranderen. Als ik niet nodig ben, moet ik een andere club zoeken", aldus een realistische Kristensen. "Dat is iets wat iedere transferwindow kan gebeuren.”"



De 22-jarige verdediger kwam in januari 2018 bij Ajax terecht. De Amsterdamse club legde destijds ruim vijf miljoen euro neer voor de van FC Midtjylland afkomstige rechtsback. Kristensen staat op 27 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Zijn enige doelpunt kwam in de finale van de TOTO van afgelopen seizoen. Ajax versloeg met 0-4 en de Deense flankspeler tekende voor het vierde doelpunt.