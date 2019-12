Red Bull Salzburg-verdediger doet schokkende onthulling over hartproblemen

Patrick Farkas heeft voor het eerst een verklaring gegeven voor zijn maandenlange afwezigheid bij Red Bull Salzburg.

Duidelijk is geworden dat de 27-jarige verdediger kampt met hartproblemen en een beroerte heeft gehad. Farkas heeft al sinds eind oktober niet meer gevoetbald.

Farkas stortte op 21 oktober op de trainingsacademie van Red Bull Salzburg in elkaar. De Oostenrijkse topclub deed maandenlang geen mededelingen over de toestand van de mandekker, maar nu doorbreekt Farkas zelf het stilzwijgen.

"Ik heb niets te verbergen en iedereen zou moeten weten wat er werkelijk aan de hand is: het was een beroerte", zegt Farkas in een video op de clubwebsite van Salzburg.

Volgens Farkas werd de beroerte veroorzaakt door een gat in zijn hart. Tijdens de aanval kon de voetballer niet meer bewegen of praten. "Ik voelde me een gevangene in mijn eigen lichaam."

"Ik wilde wel bewegen, maar dat ging niet. Ik ging nadenken over wat er gebeurde en dacht heel even dat dit het einde zou zijn", zegt Farkas. Inmiddels is de situatie verbeterd en sinds kort staat de verdediger weer op het trainingsveld.

Farkas vertrouwt erop dat hij begin 2020 zijn rentree voor Salzburg kan maken. Hij hoeft tot het einde van zijn carrière niet geopereerd te worden aan het gat in zijn hart, zo hebben medici hem verteld.

"Ik wil dit achter me laten. Ondanks mijn lange zoektocht op het internet heb ik geen enkele professionele sporter gevonden met een soortgelijke aandoening. Als er iemand is, dan kan hij me contacteren."

"Ik wil andere mensen steunen en laten zien dat je hier nieuwe kracht uit kan halen."