'Recordbod van PSV voor Bruma is vrij onwaarschijnlijk'

Het is nog allerminst zeker dat Armindo Tué Na Bangna, kortweg Bruma, komend seizoen voor PSV speelt.

De Eindhovenaren zijn weliswaar bezig met een transfer van de aanvaller van , maar dat bevindt zich nog in de 'informatieve fase', zo meldt het Eindhovens Dagblad zaterdag op basis van bronnen rond de Eredivisieclub.

Vrijdag kwamen vanuit Portugal berichten dat een bedrag van vijftien miljoen euro over zou hebben voor de zevenvoudig Portugees international. Volgens het Eindhovens Dagblad is het echter 'vrij onwaarschijnlijk' dat de Noord-Brabanders een dergelijk bedrag op tafel leggen, zonder zekerheid te hebben over de transfers van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano, die op de nominatie staan om voor hoge bedragen te vertrekken uit Eindhoven.



Cátio Baldé, zaakwaarnemer van Bruma, bevestigde eerder tegenover SportTV al dat PSV verregaande belangstelling voor zijn cliënt heeft. Tegenover het ED heeft de belangenbehartiger dat nogmaals herhaald. Baldé stelt dat er komende dagen 'misschien' een ontmoeting volgt tussen de entourage van Bruma en de clubleiding van PSV, maar wil daarover geen zekerheid geven. Ook Spartak Moskou en hebben interesse getoond in de 24-jarige vleugelspits.



Bij PSV gaat men er nog altijd vanuit dat Bergwijn en/of Lozano vertrekken. De nummer twee van het afgelopen Eredivisieseizoen heeft met Donyell Malen en Cody Gakpo twee jongelingen die op de flanken uit de voeten kunnen, maar zou daar graag nog een iets meer ervaren aanvaller aan toevoegen. Overigens is PSV naar verluidt ook bezig om 'snel' verdedigers in te lijven. Na het vertrek van Daniel Schwaab en Angeliño heeft trainer Mark van Bommel dringend behoefte aan defensieve versterkingen.