'Recordaankoop Coutinho wil Barcelona al na anderhalf jaar verlaten'

Philippe Coutinho overweegt om Barcelona te verlaten, zo weet Sport vrijdagochtend te melden.

De 26-jarige vleugelaanvaller zou tegenover zijn ploeggenoten van de Braziliaanse nationale ploeg hebben laten doorschemeren dat hij aan een transfer denkt. Coutinho betwijfelt of hij bij de Catalanen nog zijn vorm die hij bij had kan terugvinden.



telde in januari 2018 een bedrag van 120 miljoen euro neer voor Coutinho, dat door bonussen verder kan oplopen tot 160 miljoen. De Catalanen hadden zes maanden eerder al een concrete poging ondernomen om de Braziliaan weg te kapen bij Liverpool, maar tot zijn ongenoegen weigerden the Reds mee te werken aan een transfer. Ruim een jaar geleden kreeg hij alsnog zijn zin met een vertrek naar Barcelona, waar hij voorlopig moeite heeft om zijn draai te vinden.



Coutinho speelde tot dusver 63 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij goed was voor negentien doelpunten en elf assists. Voorlopig is hij nog niet tevreden over zijn impact op het spel van de Catalanen en de vleugelaanvaller denkt denkt dat het lastig wordt om in het Camp Nou een plek in de spotlights terug te veroveren, vooral door de aanwezigheid van Lionel Messi. Onder meer , Paris Saint-Germain en Juventuss zouden Coutinho graag op zijn sportieve lijden willen verlossen.



"Ik overweeg Barcelona te verlaten. Ik weet dat het een moeilijke beslissing is, maar het is het beste voor mijn carrière", zou de Zuid-Amerikaan tegen zijn ploeggenoten bij de Braziliaanse nationale ploeg hebben gezegd. Tegelijkertijd bestaat er bij de clubleiding van Barcelona nog genoeg vertrouwen in Coutinho, de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. Men zou de Braziliaan niet graag willen verkopen, al is er bij de leiding van de Catalanen officieel nog niks bekend over de intenties van Coutinho.