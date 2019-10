Recordaankoop Arsenal gekraakt: "Zijn lichaamstaal bevalt mij allerminst"

Arsenal legde afgelopen zomer een recordbedrag van tachtig miljoen euro neer voor Nicolas Pépé, maar de 24-jarige aanvaller kon nog niet overtuigen.

Oud-speler Roy Keane is na afloop van het uitduel met van maandagavond dan ook zeer kritisch op de miljoenenaankoop van The Gunners .

"Ik ben teleurgesteld in Pépé. Zijn lichaamstaal bevalt mij allerminst", stelt Keane in zijn analyse voor Sky Sports . "Oké ik geef toe, soms heeft een speler tijd nodig om zich te settelen bij een club." De oud-middenvelder van Manchester United vindt dat Pépé een voorbeeld moet nemen aan een jeugdproduct van . "Neem nou Bukayo Saka. Vergelijk hem eens met Pépé, voor wie zoveel geld is neergelegd. Pépé zou veel meer moeten brengen."

"Zijn arbeidsethos, zijn gebrek aan kwaliteit, afwerking, zijn lichaamstaal. Het leek er niet op dat Pépé er klaar voor was om tegen Manchester United een gevecht te leveren", voegt Keane daaraan toe. De vleugelaanvaller maakte op Old Trafford andermaal een tegenvallende indruk in het shirt van Arsenal. Manager Unai Emery haalde de recordaankoop een kwartier voor het einde naar de kant.

Pépé werd in bedwang gehouden door gelegenheidslinksback Axel Tuanzebe en manager Ole Gunnars Solskjaer was na afloop dan ook lovend over de jonge speler van Manchester United. "Axel heeft een geweldige toekomst voor zich. Hij deed het echt geweldig tegen Pépé, die doorgaans toch erg gevaarlijk is."

Tuanzebe verving Aaron Wan-Bissaka, die kort voor de aftrap ziek moest afhaken.