Record lonkt voor Deschamps met nieuw contract bij Franse bond

Didier Deschamps blijft tot en het met WK van 2022 in Qatar aan als bondscoach van Frankrijk.

Dat heeft de Franse voetbalbond dinsdagmiddag wereldkundig gemaakt tijdens een speciaal belegde persconferentie. Deschamps, die les Bleus in 2018 naar de wereldtitel leidde, beschikte over een verbintenis tot en met het EK van volgend jaar zomer. Ook assistent-trainer Guy Stephan en keeperstrainer Franck Raviot hebben hun contracten met drie jaar verlengd.

Deschamps, sinds 2012 bondscoach van Frankrijk, verlengde zijn contract eerder al in 2015 en 2017. De oud-middenvelder bereikte onlangs de mijlpaal van honderd interlands als keuzeheer van de Franse nationale ploeg, geen enkele van zijn voorgangers wist dat aantal te bereiken.

Onder leiding van Deschamps wist Frankrijk 65 keer een interland winnend af te sluiten. Achttien keer werd een gelijkspel behaald, terwijl zeventien wedstrijden verloren gingen.

Mocht Deschamps daadwerkelijk als bondscoach naar het WK van 2022 gaan, dan wordt hij ook de langstzittende oefenmeester in de geschiedenis van het nationale elftal van Frankrijk. Het record staat nu nog op naam van Michel Hidalgo, die tussen 1976 en 1984 de scepter zwaaide.

Deschamps is na het WK in Qatar tien jaar de bondscoach van de tweevoudig wereldkampioen. De oud-speler van onder meer en werd vorig jaar de derde die als speler en bondscoach de wereldtitel wist te veroveren. Mário Zagallo (Brazilië) en Franz Beckenbauer (Duitsland) gingen hem voor.

Deschamps plaatste zich onlangs zonder al te veel moeite voor het EK van 2020, het vierde eindtoernooi met de 51-jarige coach aan het bewind. De voormalige middenvelder haalde op het WK van 2014 de kwartfinale en op het EK van 2016 zelfs de finale in eigen land. In de eindstrijd in Parijs werd echter verloren van Portugal (0-1).

Twee jaar later nam Deschamps sportieve revanche door ten koste van Kroatië (4-2) de wereldtitel in de wacht te slepen.