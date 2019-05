Rechterhand Klopp: "Liverpool's titeldroom is belachelijk ambitieus"

Liverpool kwam dit seizoen een puntje tekort om zich kampioen van Engeland te mogen noemen en the Reds hebben de ambitie volgende jaren wel te slagen.

Assistent-trainer Peter Krawietz noemt die doelstelling 'belachelijk ambitieus'​ als je kijkt naar de uitgaven die de concurrenten van doen om hun selecties op peil te brengen.

De Merseysiders haalden deze jaargang liefst 97 punten, maar zagen hoe met 4-1 van Brighton won en het tweede landskampioenschap op rij veroveren.

Liverpool kan alsnog met een hoofdprijs eindigen als men zaterdag de -finale wint tegen . Dat is het gevolg van keihard werk en visie, stelt Krawietz in gesprek met Goal en SPOX.

"Het belangrijkste voor ons is het totaalplaatje. We focussen niet alleen op het kampioenschap, maar willen ontwikkeling en verbetering voor de lange termijn realiseren. Natuurlijk is de titel dan een doel en een grote wens, maar we weten ook dat Liverpool vermoedelijk de komende jaren niet de sterkste club is op financieel gebied"​, doelt hij op de stootkracht van City.

"​Daarom blijft het een belachelijk ambitieuze doelstelling. We blijven het proberen en het feit dat ons team kwaliteit en diepte heeft, is wel iets om bij stil te staan"​, vervolgt de assistent-trainer zijn relaas.

Hij blikt ook terug op de verloren Champions League-finale van 2018, toen met 3-1 te sterk bleek. In het eerste half uur hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar na de blessure van Mohamed Salah vloeide het geloof weg bij Liverpool.

Krawietz zag hoe de Egyptenaar getackeld werd door Sergio Ramos en daarbij zijn schouder stevig blesseerde. "​Mij verbaasde het niet dat juist deze speler onze speler blesseerde in een stevig duel. Of hij het nu met opzet deed of niet; hij heeft zijn team in ieder geval een grote dienst bewezen."

Liverpool's terugkeer naar de CL-finale ging niet zonder slag of stoot, want in de halve eindstrijd ging men met liefst 3-0 ten onder in . In eigen huis stormde de ploeg van Klopp echter als nooit tevoren en werkte de Catalaanse grootmacht dankzij een onmogelijk geachte 4-0 comeback uit het toernooi.

Klopp noemde dat een van de beste wedstrijden van zijn team en Krawitz analyseert dat Liverpool al in de eerste wedstrijd aantoonde dat het een speelstijl heeft waarmee het Barcelona lastig kan maken. "We speelden geweldig daar en dwongen hen in een spelsituatie die ze niet gewend zijn of verwacht hadden."

"Als bezoekers domineerden wij het balbezit en zetten we zoveel druk dat ze zich compleet anders voelden dan tijdens al hun andere thuiswedstrijden. Het was bijna onmogelijk dat we niet scoorden uit de kansen die we kregen", aldus de assistent, die de moed er de hele week in hield tussen de bedrijven door.

"We gingen de return in met het gevoel dat we een spel konden spelen waar Barcelona het lastig mee heeft. Daarom hadden we altijd in ons hoofd dat het best een leuke avond zou kunnen worden als we onze pressie konden combineren met scherpte voor het doel."

Dankzij een vroege treffer van Divock Origi, twee goals na rust van invaller Georginio Wijnaldum en een beslissende uithaal van wederom Origi kwam het zo ver dat Liverpool uit de dood opstond.

De Belgische spits kon het leer voor de tweede maal binnenwerken toen hij een snelgenomen corner van Trent Alexander-Arnold voor de voeten kreeg toen de spelers van Barcelona nog niet in positie stonden. Een geniale ingeving of het resultaat van tactische besprekingen?

"​Ja, dat hebben we weken gerepeteerd", lacht Krawietz. "Nee, het was volledig te danken aan Trent zijn inzicht. Het is wel zo dat we veel oefenen op snelle spelhervattingen. Zo bereiden we ons voor op diverse scenario's bij corners en vrije trappen. Onze spelers krijgen daarin alle vrijheid in wedstrijden en nu resulteerde dat in een wonderbaarlijk spontane actie."