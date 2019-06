Rechter in Londen oordeelt hard en stuurt Ajax-fans maandenlang de cel in

Vier fans van Ajax moeten boeten voor de rellen die plaatsvonden toen de Amsterdammers op bezoek waren in Londen.

Een dag voor de heenwedstrijd van de halve finale van de tussen en braken er supportersrellen uit. De politie in Londen meldt dat vier fans celstraffen opgelegd hebben gekregen.

Drie mannen, Marvin K., Stefan T. en Fahd A., allen uit Amsterdam, zijn veroordeeld tot twintig weken gevangenisstraf. Boy F. is veroordeeld tot 28 weken gevangenisstraf, aangezien hij een agent op zijn achterhoofd sloeg en probeerde een andere agent met een vliegende tackle te raken door gebruik te maken van een lantaarnpaal.



Daarnaast krijgt het viertal een stadionverbod van zes jaar. Op 30 april kwam het tot een confrontatie tussen fans van Tottenham en Ajax. Er werd onder andere met flessen en beton gegooid. Op basis van camerabeelden zijn de vier mannen veroordeeld. Ajax won het duel in Londen overigens met 0-1, maar moest in Amsterdam een 2-3 nederlaag slikken.