Real's jacht op Pogba wordt lastig verhaal door tijdslimiet

De kans dat de Fransman bij Manchester United blijft groeit met het uur nu de Spaanse grootmacht zo lang heeft gewacht met handelen.

lijkt een race tegen de klok te voeren in hun jacht op Paul Pogba, nu voor het strikken van een eventuele vervanger nog slechts negen dagen de tijd heeft voor de Engelse transferwindow sluit.

De Koninklijke ging dit weekend nog met 7-3 onderuit in een oefenwedstrijd tegen en dat heeft de ogen geopend: Real heeft de power van de Fransman nodig op het middenveld, maar nu is het mogelijk al te laat om nog een deal te sluiten.

United heeft de hele zomer uitgesproken dat men niet verwacht dat Pogba blijft en er zou een prijskaartje van 175 miljoen euro om zijn nek gehangen zijn om kapers op de kust af te schrikken. De speler verklaarde in juni zelf 'toe te zijn aan een nieuwe uitdaging' en zette daarmee de deur wagenwijd open voor Real Madrid.

Zaakwaarnemer Mino Raiola claimde bovendien dat zijn 26-jarige pupil 'bezig was' met een vertrek uit Manchester, maar er is nog altijd geen officieel bod uitgebracht vanuit Madrid. In de wetenschap dat de Engelse transferwindow al op 8 augustus sluit, zou het nu een enorm haastwerk worden om Pogba tijdig vast te leggen.

In theorie kan Real natuurlijk heel augustus de tijd nemen - om te kijken of Gareth Bale en anderen verkocht kunnen worden om kapitaal te creëren - omdat de Spaanse markt pas op 2 september sluit, maar United is ongetwijfeld niet van plan om haar sterspeler te laten gaan zonder de kans om een geschikte vervanger te vinden.

Dat houdt in dat Real Madrid dus uiterlijk 8 augustus haar Pogba-zaakjes rond moet hebben en dat wordt hoe dan ook lastig, want United zit niet verlegen om geld. De club haalde tot nu toe enkel Daniel James en Aaron Wan-Bissaka, terwijl Harry Maguire mogelijk nog wordt gehaald en ook Bruno Fernandes en Sean Longstaff in beeld zijn. De reserves van the Red Devils zijn echter zo omvangrijk dat het geen belangrijke speler hoeft te verkopen om zulke deals te financieren.

Er zijn wat geruchten over Sergej Milinkovic-Savic van , maar hij komt enkel in beeld als United voelt dat het kansloos is om Pogba te behouden. Bovendien staan vice-voorzitter Ed Woodward en zijn team erom bekend rustig en weloverwogen te handelen, dus het is onwaarschijnlijk dat zij in sneltreinvaart deals willen sluiten met Lazio en de Servische middenvelder om Pogba zijn transfer maar te gunnen.

United-trainer Ole Gunnar Solskjaer heeft - zelfs lang voordat hij werd aangesteld op Old Trafford - de wens uitgesproken een team rondom Pogba te bouwen en het zou een imagoramp zijn als de club hem die kans ontneemt tijdens een periode van wederopstanding. De voorbereiding is tot nu toe gebruikt om zorgvuldig te boetseren aan een nieuw team en een late verkoop van Pogba zou alles ondermijnen waar de club de afgelopen tijd zo hard aan heeft gewerkt.

Lees beneden verder

Die wetenschap wijst erop dat Real naast Pogba lijkt te grijpen en het seizoen aan moet vangen zonder de speler waar trainer Zinédine Zidane al maanden openlijk over spreekt als ideale versterking. "Ik ken hem persoonlijk", zei de Fransman in maart over zijn landgenoot. "Hij brengt zo veel op het veld en er zijn maar weinig spelers die kunnen wat hij kan."

"Hij is een middenvelder die weet hoe hij moet verdedigen en hoe hij moet aanvallen, maar hij is niet mijn speler. Hij zit Manchester United", aldus Zidane. "Hij heeft altijd gezegd dat na Manchester, Madrid altijd interessant is geweest voor hem. Dus waarom zou hij dan niet naar hier komen als zijn ervaring in Manchester ten einde is?" vroeg de oefenmeester zich hardop af.

Maar die kans wordt inmiddels met het uur kleiner nu Manchester de bal in het Madrileense kamp heeft gelegd en er tot nu toe niet adequaat op wordt gereageerd. Met zo weinig tijd op de klok lijkt het er meer en meer op dat Pogba zijn overstap naar Spanje met minimaal zes maanden uit moet stellen.