'Real versnelt transfer van 100 miljoen na CL-uitschakeling Barça'

Eden Hazard wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid en het einde van de geruchtenstroom lijkt in zicht.

Het doorgaans goed geïnformeerde L'Équipe meldt maandagmiddag namelijk dat de Koninklijke de komst van de Belg officieel aan zal kondigen na afloop van de -finale. Hazards huidige werkgever neemt het op 29 mei in Baku op tegen in de eindstrijd van het tweede Europese bekertoernooi.

Hazard staat al een tijd hoog op het verlanglijstje van trainer Zinédine Zidane en de Fransman heeft zich ook de afgelopen maanden sterk gemaakt voor de komst van de dribbelaar. Met de overgang van de Rode Duivel , die nog een jaar vastligt bij the Blues , is naar verluidt een bedrag van om en nabij de honderd miljoen euro gemoeid.



had volgens de Franse sportkrant in eerste instantie andere plannen voor de presentatie van de 28-jarige Hazard in gedachten. De Spaanse grootmacht wilde de komst van Hazard eigenlijk uitstellen tot 2 juni, om zo de aandacht af te kunnen leiden van een eventuele -winst van . Doordat de Catalanen echter afgelopen week werden uitgeschakeld door hoeft er niet per se tot na de finale van het miljardenbal gewacht worden.



Hazard hield zich eerder op de maandag tegenover Goal nog op de vlakte over een eventuele overstap naar Real: "Ik heb mijn beslissing genomen, that's it . Ik wacht nu af hoe de situatie zich ontwikkelt. De club is een aantal weken geleden op de hoogte gebracht van mijn besluit. Ik wilde eigenlijk dat alles al geregeld zou zijn, maar dat is niet het geval. Om die reden wacht ik nog steeds, zoals jullie en de fans ook wachten", stelde hij.