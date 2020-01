Real troeft Ajax af voor 'slechts' 30 miljoen: "Hij is veel meer waard"

Ajax werd eind november voor het eerst in verband gebracht met de komst van Reinier Jesus Carvalho.

De Telegraaf berichtte destijds dat de Amsterdammers 25 miljoen euro, een clubrecord, over zouden hebben voor het talent van . De komst van de zeventienjarige Braziliaan lijkt inmiddels echter niet meer tot de mogelijkheden te behoren voor directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Naar verluidt is er met de buit vandoor.Hoewel de Koninklijke de transfer van de aanvallende middenvelder nog niet officieel afgerond heeft, wijst alles erop dat Reinier zijn loopbaan zal vervolgen in het Santiago Bernabéu.

De jongeling viert over twaalf dagen zijn achttiende verjaardag en kan dan makkelijker de oversteek maken naar Europa. Real Madrid betaalt naar verluidt 30 à 35 miljoen voor de jeugdinternational en dat is weer tegen het zere been van Flamengo-trainer Jorge Jesús.

"Je kunt een speler als Reinier niet verkopen voor dertig miljoen. Ze hebben niet door hoeveel hij waard is, hij zou veel meer moeten opleveren", laat de oefenmeester optekenen in de Braziliaanse pers. Hij verwijst daarbij naar zijn oude club .

"Wat Benfica zo spectaculair maakt, is dat de club erin slaagt om speler te verkopen voor een hoger bedrag dan hun eigenlijke waarde. Flamengo weet nog steeds niet hoe het zijn spelers in de markt moet zetten."

Jesús zwaaide tussen 2009 en 2015 de scepter bij Benfica en in die tijd werden onder meer Axel Witsel, Ángel Di María en Fábio Coentrão voor hoge bedragen verkocht.

De Portugese trainer hoopt dat Flamengo in de toekomst hogere bedragen kan incasseren: "We hebben drie jonge spelers bij Flamengo: eentje is zeventien, eentje is achttien en eentje is negentien jaar oud."

"Ze hebben allemaal wedstrijden kunnen spelen voor de club. Nu wordt de jongste voor een paar miljoen euro aan een van de grootste clubs van Europa verkocht."

Reinier speelde vooralsnog vijftien officiële wedstrijden voor de Braziliaanse topclub, waarin hij zes keer wist te scoren.