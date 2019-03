'Real trekt 500 miljoen uit voor deals met Chelsea, PSG en United'

Real Madrid lijkt na een teleurstellend verlopen seizoen aankomende zomer van plan om de portemonnee te trekken op de transfermarkt.

De Koninklijke wordt al maanden in verband gebracht met een flink aantal grote namen en volgens L'Équipe heeft de Spaanse grootmacht inmiddels een lijstje opgesteld met daarop drie potentiële aankopen die absolute prioriteit genieten.

De Franse sportkrant pakt donderdag uit met het nieuws dat de beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu vijfhonderd miljoen euro hebben gereserveerd voor de komst van Eden Hazard, Paul Pogba en Kylian Mbappé. De twee aanvallers en de middenvelder worden al geruime tijd genoemd als eventuele aanwinsten voor Real en de club lijkt nu van plan om concreet te worden voor het trio.



Het is geen geheim dat Hazard een verhuizing naar de Spaanse hoofdstad wel ziet zitten. De sterspeler van liet in het verleden meerdere keren doorschemeren klaar te zijn voor een nieuwe uitdaging en beschikt over een volgend jaar aflopend contract in Londen. Pogba leek afgelopen winter nog op weg naar de uitgang bij , maar bleef toch na het vertrek van José Mourinho. Ook hij zou wel oren hebben naar een nieuwe omgeving en nadenken over een zomers vertrek.



Van de drie genoemde spelers lijkt Mbappé het moeilijkst om los te weken. De jonge aanvaller wordt gezien als een van de sterspelers van Paris Saint-Germain en alleen problemen met de Financial Fair Play-reglementen kunnen les Parisiens er waarschijnlijk van overtuigen om afscheid te nemen van de wereldkampioen. De afgelopen weken verschenen er echter wel geruchten over een steeds moeizamere band tussen speler en club en Mbappé zou bovendien teleurgesteld zijn door het uitblijven van Europese successen.



Deze drie spelers moeten volgens L'Équipe het nieuwe van Zinédine Zidane vorm gaan geven. De huidige nummer drie van LaLiga deed onlangs al zijn eerste aankoop in het tijdperk van de teruggekeerde Fransman door Éder Militão voor vijftig miljoen euro los te weken bij . De club verzekerde zich bovendien eerder al voor 45 miljoen van de diensten van Rodrygo van voor aankomend seizoen.