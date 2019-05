Real-target krijgt lof toegezwaaid: "Veel meer kwaliteiten dan Luis Suárez"

Luka Jovic heeft door zijn goede spel voor Eintracht Frankfurt in het afgelopen jaar de aandacht getrokken van Real Madrid.

De Servische aanvaller speelde in het seizoen 2017/18 in Frankfurt samen met Omar Mascarell, een door de Koninklijke opgeleide middenvelder die vorig jaar zomer de overstap maakte richting en dus weet wat spelen voor de grootmacht uit Spanje inhoudt.

Mascarell praat met AS over de samenwerking met Jovic in de Commerzbank Arena. "Hij was niet eens de eerste keuze voor de spitspositie, maar je kon al wel zien dat hij over de nodige kwaliteiten beschikt. Jovic kreeg steeds meer speeltijd van de trainer en maakte ook steeds meer doelpunten. Hij was echt een lepe spits in het strafschopgebied. We hebben het hier echt over een topspeler. Jovic lijkt op Luis Suárez, maar dan met veel meer kwaliteiten."



De aanvalsleider van Frankfurt is naar het oordeel van Mascarell klaar voor de overstap naar Real. "Als hij fit blijft, dan is Jovic zeker goed genoeg voor . Mocht hij daar net zo presteren als afgelopen seizoen bij Eintracht, dan is het een waardige opvolger van Karim Benzema", zegt de voormalig ploeggenoot van de international van Servië. "Hij is heel makkelijk in de omgang en erg gefocust op zijn prestaties, wat erg belangrijk is bij een club als Real Madrid."



Jovic speelde de afgelopen twee seizoen op huurbasis voor Eintracht en vorige maand werd de koopoptie gelicht in de huurovereenkomst met . Hierdoor staat de 21-jarige aanvaller tot medio 2023 onder contract in Frankfurt. De afgelopen voetbaljaargang sloot Jovic af met 17 doelpunten in 32 -wedstrijden. Het elftal van Adi Hütter was lange tijd in de race om een -ticket, maar door een 5-1 nederlaag tegen op de slotdag spatte de droom uiteen. In de werd de halve finale bereikt, waarin na tweemaal een 1-1 gelijkspel uiteindelijk na het nemen van strafschoppen te sterk bleek.