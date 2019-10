'Real omcirkelt na Eriksen en Van de Beek naam van derde middenvelder'

Kai Havertz mag zich naar verluidt verheugen op de belangstelling van onder meer Bayern München en Barcelona.

Volgens Mundo Deportivo heeft zich ook geschaard in het rijtje met geïnteresseerde clubs. vraagt echter de hoofdprijs voor de twintigjarige middenvelder, wat neerkomt op een transfersom van circa honderd miljoen euro.

Havertz is naast Christian Eriksen en Donny van de Beek de derde middenvelder op het lijstje van Real. De middenvelders van respectievelijk en zijn in de Spaanse media al meermaals gelinkt aan de Koninklijke. Met name Eriksen staat hoog op het wensenlijstje van voorzitter Florentino Pérez, die overweegt om in januari een bod neer te leggen bij Tottenham, om zo te voorkomen dat een andere club er met de Deen vandoor gaat.

Eriksen is zijn laatste contractjaar ingegaan in Londen. Trainer Zinédine Zidane zou echter zelf een voorkeur hebben voor -middenvelder Paul Pogba.

zou volgens media in Spanje in de afgelopen transferperiode al navraag hebben gedaan bij Leverkusen over de beschikbaarheid van Havertz. De Catalaanse grootmacht kreeg toen te horen dat de middenvelder minstens tachtig miljoen euro moest kosten. Een bod van Barcelona op de nieuwbakken international van Duitsland bleef vervolgens uit. Havertz werd volgens AS woensdag door scouts van de Spaanse kampioen bekeken in de vriendschappelijke ontmoeting van die Mannschaft met Argentinië (2-2). Hij wist in dat duel zijn eerste interlanddoelpunt te maken.

Havertz heeft met zijn goede spel voor Leverkusen de interesse van meer clubs gewekt. In de afgelopen periode werd de spelmaker ook in verband gebracht met , , en Manchester United. Havertz liet vrijdagmiddag op een persconferentie weten dat hij goed luistert naar de adviezen van bondscoach Joachim Löw over zijn toekomst op clubniveau. "Maar uiteindelijk hak ik zelf de knoop door", benadrukt de aanvallende middenvelder, die in Leverkusen nog een contract heeft tot medio 2022.