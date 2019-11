Real Madrid's nieuw held staat in de kou - wat is er gebeurd met Vinícius Júnior?

De tiener schitterde afgelopen seizoen in het Santiago Bernabéu, maar kent dit seizoen problemen en is voorbijgestreefd door landgenoot Rodrygo.

kende een turbulent en bovenal zeer teleurstellend seizoen 2018/19, maar er waren twee lichtpuntjes die op z'n minst hoop boden voor los Blancos.

De vorm van Karim Benzema, met name in de tweede helft van het seizoen, was de beste die de Franse aanvaller een tijdje vast kon houden en hij eindigde het seizoen met dertig doelpunten in alle competities. De voormalige spits van Olympique Lyonnais is ook deze jaargang weer in vorm, daar hij sinds augustus in zestien wedstrijden twaalf keer heeft gescoord en zes assists heeft gegeven.

De andere speler die naar voren kwam in een seizoen waarin voorzitter Florentino Pérez drie coaches aanstelde, was het jongste lid van de Madrid-selectie. Vinícius Júnior was een verademing voor veel van de fans in het Santiago Bernabéu. Hij viel op met zijn directe loopstijl en bereidheid om een risico te nemen om een verdediger van de tegenstander te verschalken.

Vinícius werd in de zomer van 2017 voor 46 miljoen euro overgenomen van en daarmee werd hij op dat moment de duurste speler jonger dan negentien jaar in de voetbalgeschiedenis en de op een na duurste Braziliaan achter Neymar.

De transfer werd pas officieel beklonken op zijn achttiende verjaardag. Beide clubs kwamen overeen dat hij vanaf juli 2018 nog een seizoen op huurbasis in Brazilië actief zou zijn. Gezien zijn snelle ontwikkeling en opwinding over zijn potentieel, besloot Real echter af te zien van een uitleenbeurt en in plaats daarvan werd besloten dat hij in de Spaanse hoofdstad zou blijven.

De openingsmaanden van Vinícius in Madrid liepen niet volgens plan. De tiener bracht het grootste deel van zijn tijd voor bij het Castilla-team, terwijl de ploeg van Julen Lopetegui problemen kende. De behandeling van de voormalige bondscoach van Spanje van de jonge vleugelspeler werd een van de punten die meespeelde in het ontslag van Lopetegui. De druppel was het feit dat Vinícius niet mee mocht spelen bij Castilla, maar hij vervolgens ook niet bij de wedstrijdselectie zat bij het eerste team tijdens de eerste El Clásico van het seizoen tegen . Lopetegui werd weggestuurd na de 5-1 nederlaag van zijn ploeg in Camp Nou.

Santiago Solari werd gepromoveerd vanuit het Castilla-team om Lopetegui te vervangen en daarmee veranderde het perspectief voor Vinícius. In de eerste wedstrijd na het ontslag van Lopetegui gaf hij een assist in een 2-0 zege op en in januari was hij een basisspeler in de opstelling van Solari. Vanwege zijn prestaties eindigde hij op de tweede plek achter Jadon Sancho op Goal's jaarlijkste NxGn-lijst van de meest getalenteerde tieners ter wereld.

Er waren duidelijke tekortkomingen, waaronder het onvermogen om tot scoren te komen vanaf veelbelovende posities in het strafschopgebied van de tegenstander. Maar in een verder verouderd team zorgde hij tenmiste voor aanvallend gevaar vanaf de linkerflank. Vanwege een gescheurde buitenband van zijn knie kwam hij niet verder dan drie wedstrijden onder Zinédine Zidane toen de Franse legende was teruggekeerd in de dugout, maar hij had daarvoor al indruk gemaakt.

"Vinícius is achttien jaar oud en de toekomst van Real Madrid, ik weet het zeker", vertelde Zidane aan verslaggevers in september. "Maar alles komt op het juiste moment. Hij is bezig de dingen op de juiste manier te doen, maar ik reken op hem."

Het waarmaken van die woorden is echter een worsteling geweest.

Met de komst van Eden Hazard om op dezelfde positie te spelen als Vinícius, zijn de kansen voor de jonge Braziliaan dit seizoen veel schaarser geworden. Berichtgeving in de zomer suggereerden dat Zidane graag had gezien dat de tiener elders op huurbasis ervaring had opgedaan - iets waar Pérez tegen was. Hoe weinig de coach gebruik maakt van Vinícius suggereert dat hij niet volledig vertrouwen in hem heeft.

De negentienjarige aanvaller stond dit seizoen tot dusver slechts vier keer in de basis en ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met afgelopen zaterdag. De komst van Hazard en het feit dat Gareth Bale weer in beeld is, wordt zijn pad naar het eerste team plotseling geblokkeerd en dan is nog niet eens genoemd dat zijn landgenoot op de andere flank naam aan het maken is.

Rodrygo werd bekend in heel Europa nadat hij tijdens zijn tweede -wedstrijd tegen een hattrick maakte. Zelfs voor die prestatie had de nieuwe Braziliaanse lieveling van het Bernabéu al indruk gemaakt.

Tijdens zijn debuut voor Real drukte Rodrygo, die voor een vergelijkbaar bedrag als Vinícius werd vastgelegd en een jaar jonger is dan zijn landgenoot, meteen zijn stempel met een doelpunt tegen Osasuna in september en hij keek sindsdien niet meer achterom. Hij had een basisplaats in vijf van de laatste zes wedstrijden van los Blancos en was daarin vier keer trefzeker. En met Bale die schijnbaar alles doet om zijn laatste banden met de club te verbreken, is er de gelegenheid voor Rodrygo om in de komende maanden zijn plek in de selectie nog verder te verstevigen.

Voor Vinícius lijkt het beeld wat somberder. Ondanks het feit dat de speler zelf schijnbaar bij de club wil blijven, wordt er steeds drukker gespeculeerd over een vertrek op huurbasis in januari. Een reeks clubs zullen waarschijnlijk geïnteresseerd zijn als hij op de markt komt.

Voormalig spits van Real en Brazilië Ronaldo, die nu eigenaar is van Real Valladolid, heeft publiekelijk belangstelling getoond om hem vast te leggen. In gesprek met Fox Sports Brasil vertelde hij: "Hij had vorig jaar een geweldig seizoen en hij heeft Real Madrid praktisch gered van een nog grotere mislukkig. Ik zou hem graag willen hebben." Het is onwaarschijnlijk dat hij de enige bewonderaar is.

Real is in voorbereiding op de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain, in wat een barometer zou moeten blijken te zijn om te zien in hoeverre ze zijn verbeterd na hun 3-0 nederlaag in Frankrijk in september. Het is echter onwaarschijnlijk dat Vinícus minuten zal maken, tenmiste vanaf het eerste fluitsignaal. Terwijl de tijd nog in zijn voordeel spreekt, begint er een zorgwekkend patroon te ontstaan.