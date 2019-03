Real Madrid zoekt eerste contact voor Eden Hazard

Real Madrid heeft zich voor het eerst bij Chelsea gemeld om uit te zoeken of Eden Hazard komende zomer kan worden overgenomen.

Het feit dat Hazard's jeugdidool Zinédine Zidane terug is bij zou voor de Belg een beslissende factor kunnen zijn om na dit seizoen te verlaten. De 28-jarige Hazard maakte er in het verleden geen geheim van dat een overstap naar Real voor hem een droom zou zijn, ongeacht wie er op dat moment hoofdtrainer is.



Chelsea verlangt van de -winnaar een transfersom van liefst 115 miljoen euro, weet Goal. Real hoopt die prijs nog omlaag te krijgen.



Hazard heeft goede papieren om over een aantal maanden daadwerkelijk een toptransfer te maken. Zijn contract op Stamford Bridge loopt na volgend seizoen namelijk af en Real wil graag een goede band houden met de Londense club waarvan men afgelopen zomer doelman Thibaut Courtois kon overnemen.



Een vertrek uit Londen zou een enorme tegenvaller zijn voor The Blues, want zij hoopten Hazard nog te laten bijtekenen, zodat hij zijn carrière daar zou afsluiten. Chelsea staat voor een turbulente transferzomer, want behalve Hazard zou ook Callum Hudson-Odoi kunnen vertrekken. Het 18-jarige aanvalstalent, dat vooral wordt gelinkt aan , heeft eveneens een contract tot en met volgend seizoen.



Ondertussen zit Chelsea ook nog opgescheept met het transferverbod van de FIFA. De wereldvoetbalbond veegde het verzoek van de Engelsen van tafel om de straf uit te stellen zolang de beroepszaak nog loopt. Chelsea gaat nu in beroep bij het Court Arbitration of Sport (CAS), die naar verwachting het verbod tijdelijk zal opheffen.