'Real Madrid zit met handen in het haar en denkt aan verhuur'

De contractsituatie van Gareth Bale is een complex probleem voor Real Madrid, aldus het Spaanse journaille.

Volgens de maandageditie van Marcadenkt de Spaanse topclub erover na om de recordaankoop komende zomer op huurbasis te laten gaan. De reden is dat er op dit moment geen aanbiedingen voor de Welshe linkspoot zijn binnengekomen en men ook niet verwacht dat hier de komende maanden verandering in gaat komen.

Wisselvalligheid, blessureleed en karige betrokkenheid lopen als een rode draad door de zes seizoenen van Bale in het Santiago Bernabéu. De club had verwacht dat de aanvaller na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar de rol van leider op zich zou nemen, maar nog nooit was de ex-speler van en zo onzichtbaar als deze voetbaljaargang. Dat maakt een zomers afscheid er niet makkelijker op. In de Premier League lijkt de enige optie, daar andere clubs of geen interesse hebben of een transferverbod boven het hoofd hangt.



Volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje gaat er niet van uit dat Bale in de zomer tegen enigszins aantrekkelijke voorwaarden van de hand kan worden gedaan. De linkspoot, die in juli dertig jaar wordt, werd medio 2013 voor 100,8 miljoen euro van Tottenham overgenomen en geen enkele club is naar verluidt bereid om ook maar de helft van dat bedrag te willen betalen. De nummer drie van LaLiga wikt en weegt dan ook de optie om Bale op huurbasis te laten gaan, inclusief een optie tot koop.



De cijfers van Bale binnen de lijnen mogen er zijn: 102 doelpunten en 63 assists in 228 duels van Real Madrid. Door divers blessureleed miste hij echter ook 86 duels en maakte hij ook maar 53,4 procent van de wedstrijden vol. De rentree van Zinédine Zidane op de bank van Real Madrid, ruim een maand geleden, betekent dat de club de selectie in de zomer grondig zal renoveren en Bale is dan ook een van de slachtoffers.



Het salaris van Bale vormt ook een groot obstakel. De Welshman staat tot medio 2022 op de loonlijst, à zeventien miljoen euro netto per seizoen. Daarmee is hij na het vertrek van Ronaldo de absolute grootverdiener, met een aanzienlijke voorsprong op aanvoerder Sergio Ramos. Bale wil zelf naar verluidt om familiaire redenen graag in Madrid blijven, ook al heeft hij door de taalbarrière een moeizame verhouding met de rest van de selectie. Real Madrid zou bij een verhuur een deel van zijn salaris voor zijn rekening willen nemen, zoals men al eerder deed bij de uitleenbeurt van James Rodriguez aan .