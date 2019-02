'Real Madrid zag deal van 50 miljoen afketsen vanwege opleidingsvergoeding'

Real Madrid heeft in de winterse transferperiode naar verluidt naast de komst van Éder Militão gegrepen. FC Porto werkte uiteindelijk toch niet mee.

Real had volgens Marca een persoonlijk akkoord bereikt met de begeerde verdediger, maar diens club FC Porto zou de transfer uiteindelijk hebben laten afketsen op een opleidingsvergoeding van zes miljoen euro.



De 21-jarige Militão is dit seizoen één van de revelaties in de Portugese competitie en staat in de belangstelling van vrijwel de gehele Europese top. De Braziliaanse centrumverdediger maakte afgelopen zomer de overstap van São Paulo naar Porto en tekende destijds een contract dat hem tot de zomer van 2023 bindt aan os Dragões . In die verbintenis staat een transferclausule van ongeveer vijftig miljoen euro.



Real Madrid was afgelopen maand naar verluidt bereid die clausule te lichten en de stopper zodoende per direct toe te voegen aan zijn selectie. Porto weigerde echter mee te werken aan de transfer, doordat de Portugese topclub de opleidingsvergoeding van zes miljoen euro die het verschuldigd is aan São Paulo bij een verkoop van Militão niet kon verhalen op Real Madrid.



Real Madrid was niet bereid om verder te gaan dan de vijftig miljoen euro die staat vermeld in het contract van Militão en greep uiteindelijk dus naast de komst van de rechtsbenige verdediger. De Koninklijke zal zich aankomende zomer naar verwachting opnieuw in Porto melden voor Militão en is voornemens de kwestie tot die tijd voor te leggen aan de FIFA.