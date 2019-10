Real Madrid wint nipt in Turkije; Mbappé en Icardi slopen Club Brugge

Zowel Real Madrid als Paris Saint-Germain heeft dinsdagavond weten te winnen in Groep A van de Champions League.

De Spaanse grootmacht had veel moeite met , maar kon mede dankzij het keeperswerk van Thibaut Courtois de eerste zege boeken in de poule: 0-1. Tegelijkertijd rekende heel eenvoudig af met : 0-5. Les Parisiens staan nu na drie wedstrijden op negen punten, terwijl nummer twee Real tot op heden vier punten heeft verzameld. Club Brugge en Galatasaray staan op respectievelijk twee en één punt.

Galatasaray - 0-1

Galatasaray, met Ryan Babel en Ryan Donk in de basis, begon sterk, waarbij het aan Thibaut Courtois lag dat Real niet snel tegen een achterstand aankeek. Florin Andone had twee grote kansen, maar de Belg redde ook twee keer. Waar Galatasaray verzuimde een doelpunt te maken, wist Real wél te scoren. Eden Hazard zette zelf een tegenaanval op en bediende daarna Toni Kroos, die via Jean Michaël Seri raakschoot in zijn honderdste -duel: 0-1. Na de treffer kreeg Real meer grip op de wedstrijd. De thuisploeg kon voor rust nog wel gelijk komen, maar Courtois redde andermaal, ditmaal op een poging van Younès Belhanda na een fraaie actie van Ryan Babel.

Karim Benzema had vlak na rust de 0-2 op zijn schoen, maar Fernando Muslera pareerde knap. Ook Hazard had een mogelijkheid op de verdubbeling van de score, maar wederom stond de doelman in de weg. Halverwege de tweede helft leek de volgende goal wel te vallen, maar Hazard raakte, na het omspelen van Muslera, verrassend de lat. In de slotfase zocht Galatasaray nog naarstig naar de gelijkmaker, maar Cim Bom kon geen vuist maken tegen de gasten uit Spanje.

Club Brugge - Paris Saint-Germain 0-5

Beide ploegen waren niet op volle oorlogssterkte in het Jan Breydelstadion. Club Brugge miste onder anderen de geschorste Ruud Vormer, terwijl Thomas Tuchel bij PSG zonder Kylian Mbappé, Edinson Cavani (beiden bank) en de geblesseerde Neymar aan de wedstrijd begon. PSG kende een bliksemstart en stond al na zeven minuten op voorsprong. Een lange bal van achteruit van Thiago Silva belandde bij de vrijgelopen Ángel di María, die vervolgens Mauro Icardi simpel in stelling bracht: 0-1. Na de eerste schrik kroop Club Brugge uit zijn schulp, maar tot doelpunten leidde dat niet in de eerste helft.

Na een uur spelen wist PSG kort achter elkaar twee keer te scoren, waardoor het duel beslist was. Invaller Kylian Mbappé kon na een fraaie aanval waarbij ook Di María betrokken was binnenkoppen, als een soort rebound op het ingrijpen van doelman Simon Mignolet: 0-2. Club Brugge was nog niet bijgekomen of Icardi tikte de 0-3 binnen na goed voorbereidend werk van Mbappé. De Fransman kende geen rem en was enkele minuten voor tijd ook verantwoordelijk voor de laatste twee treffers van PSG: 0-5.