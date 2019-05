'Real Madrid wil Ödegaard en consorten het liefst verkopen'

In Spanje wordt nog steeds veel gespeculeerd over de toekomst van Martin Ödegaard, die dit seizoen veel indruk maakt bij Vitesse.

De door van gehuurde Noor zou inmiddels dan ook hoog op het verlanglijstje van staan. Een deal voor de Amsterdammers leek de afgelopen weken een moeilijke zaak te worden, omdat de Koninklijke naar verluidt alleen op tijdelijke basis afscheid wilde nemen van Ödegaard en Ajax hem definitief wilde kopen. AS komt dit weekend echter met een bericht dat de Nederlands landskampioen mogelijk nieuwe hoop zal geven.



De Spaanse sportkrant pakt namelijk uit met het nieuws dat Ödegaard wel degelijk op de nominatie staat om permanent uit het Santiago Bernabéu te vertrekken. Real Madrid krijgt deze zomer elf huurlingen terug en een groot deel van deze spelers zal komend seizoen opnieuw bij een andere werkgever spelen. Omdat de club van trainer Zinédine Zidane geld nodig heeft voor een grondige renovatie van de selectie is het echter niet de bedoeling dat er voor het nieuwe seizoen opnieuw een flink aantal huurdeals zal worden gesloten.



Real Madrid wil in eerste instantie zoveel mogelijk spelers definitief van de hand doen voordat er, voor de spelers waar te weinig concrete interesse in is, opnieuw nagedacht wordt over nieuwe huurdeals. AS noemt naast Ödegaard verder Theo Hernández, Mateo Kovacic, Lucas Silva, James Rodríguez, Óscar Rodríguez, Raúl de Tomás en Borya Mayoral als spelers van wie Real het liefst voor een mooie prijs afscheid wil nemen.



De nummer drie van LaLiga heeft de hoop in de ontwikkeling van deze spelers overigens nog niet helemaal opgegeven en wil voor een aantal van de potentiële vertrekkers wel met terugkoopclausules gaan werken. Deze constructie werkte in het verleden al met Dani Carvajal en Casemiro, die bij respectievelijk en flinke stappen in hun ontwikkeling hebben gezet en daarna door Real voor een zacht prijsje weer terug werden gehaald.



Sergio Reguilón wordt als een van de spelers genoemd die naar een andere club zou mogen vertrekken met het idee hem in de toekomst mogelijk weer terug te kunnen halen. Trainer Zinédine Zidane is nog niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van de linksback, maar wil hem ook nog niet afschrijven. Van de huidige selectie staan Keylor Navas, Jesús Vallejo, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Gareth Bale en Mariano Díaz verder op de nominatie om, al dan niet onder voorbehoud van een terugkoopclausule, definitief uit het Santiago Bernabéu te vertrekken.