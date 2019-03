'Real Madrid wil maandag terugkeer van Zinédine Zidane nog afronden'

Zinédine Zidane lijkt voor een terugkeer bij Real Madrid te staan. In eerste instantie hield hij de boot af, maar inmiddels zou hij overtuigd zijn.

De Fransman, die afgelopen zomer na tweeënhalf jaar aan het roer te hebben gestaan juist vertrok bij de Koninklijke, is volgens verschillende media uit Spanje en Frankrijk de opvolger van Santiago Solari. Onder meer La Sexta, Cadena SER, L'Équipeen Marca berichtten maandagmiddag dat de terugkeer van de 46-jarige Zidane vandaag nog afgerond zal worden.

Solari zou maandagochtend al afscheid hebben genomen van iedereen op trainingscomplex Valdebebas en voorzitter Florentino Pérez is van plan om maandagavond tijdens een directievergadering de rest van het bestuur van de club op de hoogte stellen van de beslissing om Zidane terug te halen. Deze vergadering start om 18.00 uur, waarna het nieuws openbaar gemaakt zou kunnen worden.



Zidane was volgens de media in kwestie altijd de favoriet van Pérez, maar de voormalige middenvelder stond zelf in eerste instantie afwijzend tegenover een terugkeer in het Santiago Bernabéu. Zidane vertrok afgelopen zomer immers met onder meer een landstitel en drie Champions League's op zak na een bijzonder succesvolle periode en zag dat de club niet lang na zijn besluit om op te stappen ook Cristiano Ronaldo uitzwaaide.



Het eerste seizoen zonder Zidane verloopt vooralsnog echter rampzalig voor Real, dat uitgeschakeld is in de Copa del Rey en de Champions League en in LaLiga een achterstand van twaalf punten op koploper Barcelona heeft opgelopen. De Spaanse grootmacht is bovendien met Solari ook bezig aan zijn tweede trainer van de voetbaljaargang, aangezien Julen Lopetegui maanden geleden al op straat werd gezet.



De afgelopen weken werden verschillende namen genoemd wat betreft de opvolging van Solari, waaronder Clarence Seedorf en Roberto Carlos als mogelijke interim-opties. José Mourinho leek lange tijd de favoriet om het stokje permanent over te nemen, maar de Portugees lijkt een terugkeer naar Madrid nu voorlopig uit zijn hoofd te moeten zetten. Als Real de aanstelling van Zidane op tijd rond krijgt is het naar verluidt de bedoeling dat hij dinsdag of woensdag al op het trainingsveld staat.