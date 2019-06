'Real Madrid wil komst 'galáctico' en talentvol duo deze week nog afronden'

Real Madrid lijkt na een teleurstellend seizoen de selectie voor de aankomende voetbaljaargang flink te gaan vernieuwen.

Volgens Marca hoopt de Spaanse grootmacht deze week al een grote slag te kunnen slaan. De Spaanse sportkrant bericht maandag namelijk dat de Koninklijke in de komende dagen maar liefst drie grote transfers af wil ronden.

Eden Hazard wordt al geruime tijd in verband gebracht met een verhuizing naar het Santiago Bernabéu en hij moet deze week als eerste gepresenteerd worden. wil de fans van de club naar verluidt verblijden met de komst van een galáctico, waardoor Hazard nog eerder officieel voorgesteld moet worden dan de al eerder vastgelegde Rodrygo en Éder Militão. Real Madrid en , de huidige werkgever van de dribbelaar, praten momenteel over een bedrag van 120 miljoen euro, al hopen de Spanjaarden hier nog iets vanaf te kunnen onderhandelen.



Ferland Mendy is de tweede speler die dicht bij een transfer naar Real Madrid is. Directeuren Juni Calafat en José Ángel Sánchez zijn onlangs naar Frankrijk gereisd om de laatste plooien met glad te strijken en de verwachting is dat de jonge linksback binnen afzienbare tijd de overstap zal maken. De 23-jarige Mendy wordt, net als Hazard, pas gepresenteerd als hij terug is van de verplichtingen met zijn nationale ploeg.



Naast de komst van deze twee spelers hoopt Real Madrid Luka Jovic deze week ook definitief binnen te kunnen hengelen. De club zou zelf al helemaal rond zijn met de aanvaller van , die waarschijnlijk tussen de 65 en 70 miljoen gaat kosten. De Madrilenen troeven en af als zijn zich definitief weten te verzekeren van de komst van de 21-jarige Jovic, die net als Hazard en Mendy na zijn presentatie met vakantie kan en zich op 8 juli weer in Madrid moet melden voor de start van de voorbereiding.