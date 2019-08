Real Madrid wil bieden op Neymar; hoop Barcelona vervliegt

Philippe Coutinho heeft besloten niet op huurbasis naar Tottenham te gaan, wat betekent dat de Spaans landskampioen de PSG-ster niet kan halen.

bereidt een bod voor op Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar. De Spaanse club is bereid om meer dan honderd miljoen euro te beiden als openingsbod. Een mogelijke terugkeer naar lijkt nu uitgesloten te zijn, aangezien Philippe Coutinho de mogelijkheid om op huurbasis te vertrekken naar heeft afgewezen.

Barcelona heeft actief geprobeerd geld op te halen via de verkoop van spelers en hun loonbalans te verlagen om binnen de grenzen van de Financial Fair Play te blijven, terwijl ze hoopten de Braziliaan terug te halen naar Camp Nou. Goal meldde woensdag dat Coutinho aan the Spurs was aangeboden in een poging om het aanzienlijke salaris van de Braziliaan uit de boeken te krijgen en genoeg geld vrij te maken om het loon van Neymar te dekken.

De Blaugrana had zelfs positieve signalen ontvangen van om Neymar voor één seizoen te huren met een verplichting tot koop, maar de afwijzing van Coutinho om naar Tottenham te vertrekken heeft de hoop doen vervliegen van de Spaans landskampioen om de aanvaller vast te leggen.

Er zullen naar verwachting nu geen verdere transferactiviteiten meer plaatsvinden bij Barcelona, afgezien van belangrijke ontwikkelingen. Alleen de mogelijke verkoop van Rafinha is nog aan de orde. Hij zou kunnen vertrekken naar of voordat de Spaanse transfermarkt sluit.

Real wil profiteren van de financiële kwestie van hun aartsrivaal en proberen Neymar vast te leggen, waarbij bronnen in de buurt van de club aan Goal hebben verteld dat ze geloven dat een deal haalbaar is. Voorzitter Florentino Pérez is bereid om met de Franse landskampioen te onderhandelen en een openingsbod van meer dan honderd miljoen euro uit te brengen. Voor Neymar wacht een vijfjarig contract met een jaarsalaris van 25 miljoen euro.

Bronnen hebben Goal ook verteld dat er een speler betrokken wordt als onderdeel van het bod, waarbij dat Luka Modric zou zijn. Het is echter onwaarschijnlijk dat PSG overweegt het aanbod te accepteren, aangezien ze aanvankelijk stelden dat Barcelona aan hun eis van 222 miljoen euro voldeed, voordat ze uiteindelijk openstonden voor onderhandelingen over een lening met een verplichting tot koop.

De speler zelf moet misschien nog overtuigd worden omdat hij duidelijk een voorstander was van een hereniging met Lionel Messi en Co. Maar na een zomer vol speculaties over zijn toekomst en zijn verlangen om PSG te verlaten, zou hij er mee in kunnen stemmen om naar Real te vertrekken, waarbij Pérez meer dan eens probeerde de 27-jarige aanvaller vast te leggen.

De zomeruitgaven van Real Madrid liggen, na de komst van Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Rodrygo en Ferland Mendy, al boven de 290 miljoen euro. Er wordt geprobeerd de ploeg een renovatie te geven na een teleurstellende jaargang vorig jaar.

De situatie van Gareth Bale is ondertussen nog niet duidelijk geworden. Zinédine Zidane heeft geen plek voor de aanvaller in zijn selectie en eerder kwam een transfer naar Jiangsu Suning in de Chinese Super League niet van de grond.

De club probeert ook James Rodríguez te verkopen. Zowel SSC als willen de Colombiaan vastleggen.