'Real Madrid wenst Valencia niet te helpen met tussentijdse deal'

Dani Ceballos zint op een voortijdig vertrek bij Arsenal, omdat de aanvallende middenvelder bij the Gunners nauwelijks aan spelen toekomt.

, dat Ceballos nog enkele seizoenen onder contract heeft staan, is bereid om Ceballos opnieuw te verhuren. De Koninklijke voelt er volgens Marca echter niets voor om zaken te doen met het geïnteresseerde .

Bovengenoemde Spaanse krant weet te melden dat Real niet van plan is om een concurrent te versterken, al heeft de koploper uit Madrid een voorsprong van twaalf punten op Valencia. Beide ploegen zijn daarnaast ook nog actief in de en en kunnen elkaar later in deze toernooien tegenkomen.

Lees beneden verder

, een oude werkgever van de middenvelder, zit op het vinkentouw voor Ceballos en heeft naar verluidt al contact opgenomen met Real.

Valencia zal volgens berichtgeving van Marca in de laatste week van de transferperiode blijven proberen om Ceballos naar het Mestalla te halen. Trainer Albert Celades is een groot bewonderaar van de door Real aan verhuurde spelmaker. Het tweetal werkte enkele jaren geleden samen bij Spanje Onder-17, toen Celades dat elftal als bondscoach onder zijn hoede had.

Ceballos wil Arsenal verlaten om zijn plaats in de Spaanse EK-selectie veilig te stellen. De huurling kende een redelijke start in Londen, maar mede door blessureleed heeft hij de laatste maanden nauwelijks speelminuten gemaakt. De pas aangetreden manager Mikel Arteta lijkt Ceballos in het restant van dit seizoen niet meer te gebruiken, waardoor de Spanjaard nog deze maand van club wil wisselen.