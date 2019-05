Real Madrid waardevolste club ter wereld; ook Ajax in top 32

Real Madrid heeft Manchester United van de troon gestoten als de meest waardevolle voetbalclub ter wereld, zo becijfert KPMG.

De accountantsorganisatie schat de waarde van de Koninklijke, mede door de -successen van de afgelopen jaren, op 3,244 miljard euro. is de enige Nederlandse club in de top 32 en bezet de 27ste plek.



KPMG bepaalde de waarde van voetbalclubs op basis van vijf indicatoren: omzet, salariskosten, brutowinst, waarde van de spelersselectie, het aantal volgers op social media-kanalen en de bezettingsgraad van het stadion. De waarde van steeg het afgelopen jaar met tien procent en gaat daarmee (3,207 miljard euro) voorbij. Op plek drie volgt , dat met een waarde van 2,7 miljard euro wel een achterstand van meer dan 500 miljoen euro op de Engelse topclub heeft.



De top vijf wordt gecompleteerd door en , die respectievelijk 2,676 miljard euro en 2,460 miljard euro waard zijn. Ajax staat met een waarde van 315 miljoen euro op de 27ste plek. De waarde van de Nederlandse topclub steeg in 2019 met twaalf procent ten opzichte van een jaar eerder. Overigens hebben alle clubs uit de top tien in het seizoen 2017/18 winst gemaakt, op na. De Italianen hielden het verlies met slechts één miljoen euro wel zeer beperkt.



Manchester City heeft de meest waardevolle spelersselectie ter wereld, die wordt geschat op 1,182 miljard euro. The Citizens worden op korte afstand gevolgd door Barcelona (1,111 miljard euro) en (1,038 miljard euro). Daaronder volgen Real Madrid (958 miljoen euro), Paris Saint-Germain (906 miljoen euro) en (876 miljoen euro). Over de waarde van de selectie van Ajax doet het accountantskantoor geen uitspraken.