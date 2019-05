Real Madrid volgt Nederlandse clubs en heeft meevaller van 18 miljoen

Real Madrid hoeft geen 18,4 miljoen euro terug te betalen aan de stad Madrid.

De Koninklijkezou in eerste instantie het genoemde bedrag terugbetalen in verband met ongeoorloofde staatssteun. Het Gerecht van de Europese Unie heeft die opdracht van de Europese Commissie aan de Spaanse club vernietigd, zo meldt het ANP.

Het dagelijks EU-bestuur was in 2016 na een onderzoek van drie jaar tot de conclusie gekomen dat de stad Madrid bij een grondtransactie met de club van trainer Zinédine Zidane 18,4 miljoen euro aan overwaarde aan de club had betaald. De commissie oordeelde dat dit illegale staatssteun was en eiste dat de grootmacht het geld terug zou storten.



De topclub stapte vervolgens naar de Europese rechter. De zaak was onderdeel van een reeks onderzoeken naar illegale overheidssteun aan clubs in Spanje en Nederland. Medio 2016 werden de gemeenten Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Den Bosch en Tilburg vrijgepleit van concurrentieverstoring. , , MVV, en ontliepen daardoor miljoenenbetalingen.