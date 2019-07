'Real Madrid verlegt aandacht richting Ajax door vraagprijs van 200 miljoen'

Het wordt steeds onwaarschijnlijker dat Paul Pogba komend seizoen in het shirt van Real Madrid speelt.

Marca schrijft dat geenszins van plan is om de Franse middenvelder van de hand te doen, waardoor de Koninklijke zich aan het oriënteren is op een alternatief. Daardoor komt Ajacied Donny van de Beek weer in beeld bij de Spaanse topclub.

Manchester United wenst momenteel een bedrag van tweehonderd miljoen euro voor Pogba te ontvangen en die vraagprijs vindt veel te gortig. De 26-jarige middenvelder is ‘gewoon’ met the Red Devils begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen en is niet van plan om een vertrek te forceren, temeer omdat hij weet dat dit geen gunstige invloed heeft op een eventuele transfer. Pogba zint zelf op een nieuwe uitdaging, maar de clubleiding van Manchester United is simpelweg niet bereid om te onderhandelen.



Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid, heeft door de starre houding van Manchester United een vergadering gepland met trainer Zinédine Zidane en algemeen directeur José Ángel Sánchez. De Koninklijke wil graag nog zijn middenveld versterken en met Pogba blijkt de eerste naam op het verlanglijstje onhaalbaar. De sportieve leiding van Real Madrid ziet voor Dani Ceballos nog toekomst in het Santiago Bernabéu, al lijkt zowel Zidane als de middenvelder zelf daar nog niet helemaal van overtuigd. De Spaans jeugdinternational wordt begeerd door verschillende Europese clubs, waaronder .



Als alternatieven voor Pogba heeft Real Madrid de namen van Christian Eriksen en Van de Beek op het lijstje staan. laat de Deense middenvelder alleen voor de hoofdprijs gaan, terwijl de vraagprijs van voor Van de Beek ook gortig zal zijn. Voorlopig richt Real Madrid zich eerst op het verkopen van spelers. Op korte termijn moeten er zes spelers verkocht worden en volgens Marca is James Rodríguez de eerste. De Colombiaanse middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van en .