'Real Madrid verlegt aandacht naar Londen en wil in januari toeslaan'

Real Madrid zet vol in op de komst van Christian Eriksen in januari, zo melden Marca en AS donderdag.

De Deense middenvelder heeft een aflopend contract bij en mag in januari onderhandelen met andere clubs. In de Engelse media werd Eriksen in verband gebracht met een winterse overstap naar , maar een transfer naar het Santiago Bernabéu geniet volgens de Spaanse kranten zijn voorkeur.

Zinédine Zidane hoopte de afgelopen transferperiode al een middenvelder aan zijn selectie toe te voegen. Paul Pogba stond bovenaan zijn lijstje, terwijl ook Donny van de Beek nadrukkelijk in beeld was. Beide spelers kwamen niet, waardoor de trainer ontevreden achterbleef en in januari alsnog zijn zin wil krijgen. Eriksen heeft een aflopend contract in Londen en aanbiedingen van voorzitter Daniel Levy om zijn verbintenis te verlengen heeft hij naar zich neergelegd.

Om te voorkomen dat Eriksen in de zomer van volgend jaar transfervrij vertrekt, is Tottenham bereid om hem in januari te verkopen. zou hem na dit seizoen gratis kunnen aantrekken, maar daar lijkt de club niet op te willen wachten. Zidane acht zijn komst noodzakelijk om het huidige seizoen tot een goed einde te brengen. Na tien wedstrijden in het nieuwe seizoen is alleen Casemiro nog schadevrij. Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde en Isco liepen allemaal al tegen een blessure op.

Een zomerse overstap blijft tot de mogelijkheden behoren. Marca schrijft namelijk dat Real Madrid in januari in gesprek wil over een winterse overstap, maar acht het waarschijnlijker dat de ex-Ajacied pas na dit seizoen de transfer maakt.

De komst van Pogba en Van de Beek is volgens AS door de interesse in Eriksen 'voorlopig niet aan de orde'. Een transfer van Van de Beek in januari speelt overigens niet, daar de Oranje-international heeft aangegeven het seizoen hoe dan ook in Amsterdam af te willen maken.