Real Madrid verbijsterd na recordnederlaag in CL

Real Madrid leed woensdagavond met een veredelde B-ploeg de grootste Europese thuisnederlaag ooit door met 0-3 te verliezen van CSKA Moskou.

De Spaanse grootmacht was al zeker van kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League, maar toch doet de fikse nederlaag pijn, zo erkennen Santiago Solari en Marcelo na afloop. Tijdens het duel en ook na afloop werd de selectie van Real getrakteerd op fluitconcerten.

Solari heeft begrip voor de onvrede. "Het spijt ons. We wilden de groepsfase goed afsluiten met een mooie avond", wordt de coach na afloop geciteerd door verschillende Spaanse media. "We begonnen goed, maar we waren niet meedogenloos. CSKA heeft ons afgestraft."



"Ik heb risico's genomen door de spelers op te stellen die ik heb gekozen, maar het was noodzakelijk. Vinicius heeft het eerste half uur goed gespeeld, maar was niet meedogenloos genoeg. Ik houd er ook niet van dat mijn spelers worden uitgefloten, zoals bij Isco is gebeurd bijvoorbeeld, maar we speelden niet goed en dat moeten we accepteren."



Marcelo baalt eveneens van de nederlaag. "We hebben nog een lange weg voordat de volgende ronde zich aandient", aldus de Braziliaanse back. "We moeten verbeteren. We moeten gewoon gemotiveerd zijn in het Santiago Bernabéu! We probeerden wel te winnen, maar drie goals incasseren is onacceptabel. De boodschap van de fans is heel duidelijk."