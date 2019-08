Real Madrid stuurt 'Japanse Messi' op huurbasis richting promovendus

Takefusa Kubo maakt het seizoen op huurbasis af bij Real Mallorca, zo meldt Real Madrid donderdagmiddag via de officiële kanalen.

De achttienjarige aanvallende middenvelder tekende deze zomer een vijfjarig contract bij de Koninklijke, maar de pas aangetrokken Kubo, afkomstig van FC Tokyo, mag in eerste instantie elders ervaring opdoen.

"De nieuwe speler van Mallorca is een van de grote beloften op de Europese velden", schrijft de tijdelijke werkgever van Kubo in een verklaring op de clubsite.

"Kubo valt op door zijn durf en zijn voetballende kwaliteiten. Door zijn verleden bij heeft hij een goede beheersing van de Spaanse taal en daarnaast is Kubo op achttienjarige leeftijd al een vaste waarde in de nationale ploeg van Japan."

Kubo, die ook wel de 'Japanse Messi' wordt genoemd, verschijnt normaal gesproken vrijdagochtend voor de eerste keer op het trainingsveld van Mallorca.

De promovendus, die op de eerste speeldag met 2-1 won van , treedt zondag op eigen veld aan tegen . Het is nog niet bekend of Kubo in dat duel zijn officiële debuut maakt voor Mallorca.

Kubo zou bij Real niet gelijk aansluiten bij het eerste elftal van trainer Zinédine Zidane, waardoor het de Spaanse grootmacht beter lijkt dat hij op een andere club uit LaLiga speelminuten gaat maken.

De jonge middenvelder is na Yoshito Okubo en Akihiro Ienaga de derde Japanse speler in de clubgeschiedenis van Mallorca.