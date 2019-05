'Real Madrid strijdt weer om Matthijs de Ligt vanwege Ramos'

Real Madrid aast op Matthijs de Ligt, meldt Mundo Deportivo donderdag.

De Spaanse grootmacht denkt aan de verdediger van door de perikelen rond Sergio Ramos. De aanvoerder van de topclub heeft onlangs bij de clubleiding aangegeven dat hij graag naar China wilde verkassen, waardoor Real mogelijk een slag gaat slaan in Amsterdam.

Ramos heeft een lucratieve aanbieding van een Chinese club op zak, maar voorzitter Florentino Pérez wil niet meewerken aan een transfervrij vertrek. De Chinese club in kwestie kan de transfersom voor de stopper niet betalen, ook omdat clubs in China het betaalde bedrag bij een deal ook moet overmaken aan de Chinese voetbalbond. Door de rumoer rond Ramos denkt Real nu weer aan De Ligt.



De aanvoerder van Ajax werd eerder al gelinkt aan de grootmacht, maar nu zou de interesse van de Koninklijke weer opleven. Naast Real hebben ook en Paris Saint-Germain belangstelling, terwijl De Ligt ook wordt gelinkt aan . Barcelona leek lange tijd de beste papieren te hebben, maar de Catalanen willen naar verluidt niet voldoen aan de financiële eisen van de entourage van De Ligt.



De Ajacied heeft zelf nog geen besluit genomen over zijn toekomst. De verdediger hakt de knoop pas door na zijn verplichtingen met het in de . De Ligt heeft tot op heden 117 duels in Ajax 1 gespeeld, met 13 goals en 7 assists als resultaat. De Oranje-international ligt nog tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.