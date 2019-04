'Real Madrid staat voor mogelijke exodus door onzekerheid over dertiental'

Real Madrid maakt een teleurstellend seizoen door en de kans is groot dat er in de zomer grote veranderingen gaan plaatsvinden in Santiago Bernabéu.

Naast de komst van onder meer Eden Hazard, Paul Pogba en Kylian Mbappé gaan er ook geruchten over het vertrek van een flink aantal spelers en Marca meldt dinsdag dat er onzekerheid bestaat over de toekomst van liefst dertien Madrilenen.



De Spaanse sportkrant schrijft dat Gareth Bale de grootste naam is die aankomende zomer mogelijk vertrekt. De club en trainer Zinédine Zidane zouden inmiddels besloten hebben dat de periode van de Welshman in Spanje erop zit, maar het is de vraag of hij daar zelf ook aan mee wil werken. De aanvaller zou via zijn zaakwaarnemer hebben laten doorschemeren dat hij zijn tot medio 2022 doorlopende contract wenst uit te dienen. Aan interesse voor Bale is er geen gebrek, maar er zijn maar weinig clubs bereid om het salaris dat hij opstrijkt in Madrid te evenaren.



Raphaël Varane en Keylor Navas zouden zelf nadenken over een vertrek, maar de club hoopt het duo eigenlijk te kunnen behouden. Varane twijfelt naar verluidt over zijn toekomst in de Spaanse hoofdstad, terwijl Navas pas onlangs weer in de basis terugkeerde als vervanger van Thibaut Courtois. Real zou wel bereid zijn om mee te werken aan een transfer van de Costa Ricaan als hij hier zelf om vraagt.



Jesús Vallejo lijkt hoe dan ook, al dan niet op huurbasis, te vertrekken, terwijl winteraankoop Brahim Díaz ook elders ervaring op mag doen door middel van een verhuurperiode. Voor spelers als Marcos Llorente, Dani Ceballos, Mariano Díaz en Luca Zidane worden het belangrijke maanden, want zij krijgen in het restant van het seizoen de kans om de trainer te overtuigen van hun meerwaarde. Als Zidane niet onder de indruk is van deze spelers, lijkt een vertrek voor de hand te liggen.



Van de oude getrouwen wordt in het geval van Marcelo na dit seizoen bekeken hoe hij zelf tegenover een langer verblijf staat en of hij nog in de plannen van Zidane voorkomt. De komst van een aantal nieuwe grote namen kan ook van invloed zijn op de plannen van Isco en Karim Benzema, die in het verleden vaak speelden onder Zidane, maar door het mogelijke aantrekken van spelers als Hazard, Mbappé en Pogba weleens overbodig zouden kunnen worden. Tot slot is ook de toekomst van Fede Valverde onzeker: de trainer zou gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van de jonge Uruguayaan, maar hij wil wel de garantie krijgen dat hij aankomend seizoen significante minuten gaat maken.