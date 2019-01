'Real Madrid-speler verlaat training in tranen door nieuwe blessure'

Real Madrid moet vrezen voor een langdurige absentie van Jesús Vallejo, zo melden diverse Spaanse media maandagmiddag, waaronder Marca.

De 22-jarige verdediger raakte maandag op de training geblesseerd en zocht huilend de kleedkamer op. In de komende uren ondergaat Vallejo enkele tests om de ernst van de kwetsuur te bepalen.Vallejo raakte tijdens de training naar verluidt ernstig geblesseerd en verliet in tranen het veld. Santiago Solari probeerde zijn pupil te troosten. De stopper heeft dit seizoen al veel blessureleed gekend. In het begin van het seizoen kampte de Spanjaard met een spierblessure, terwijl hij later een hamstringblessure opliep, waardoor de jongeling zelden in actie is gekomen.



In deze voetbaljaargang staat de teller van Vallejo voor de hoofdmacht van de Koninklijke op slechts 180 speelminuten. De verdediger heeft alleen in het Champions League-duel met CSKA Moskou (0-3 verlies) en de Copa del Rey-wedstrijd tegen UD Melilla (6-1 winst) gespeeld. Vallejo ligt tot de zomer van 2021 vast in het Santiago Bernabéu.