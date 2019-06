Real Madrid slaat slag op en bevestigt komst van 'Japanse Messi'

Real Madrid neemt Takefusa Kubo over van FC Tokyo, zo meldt de club via de officiële kanalen.

De Koninklijke legt twee miljoen euro neer voor de middenvelder annex aanvaller. Kubo vierde eerder deze maand zijn achttiende verjaardag en sluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij Castilla, het beloftenelftal van de Madrileense club.



Real-directeur José Ángel Sánchez was volgens berichten in de Spaanse media al enige tijd in gesprek met de zakelijke adviseurs van Kubo, die als bijnaam de 'Japanse Lionel Messi' draagt. De kersverse aanwinst heeft een verleden in de jeugdopleiding van , maar aan die samenwerking kwam na vier seizoenen een einde. De Catalaanse topclub werd beboet vanwege het illegaal binnenhalen van zeer jeugdige talenten, waarna Kubo de club in 2015 verliet en zich aansloot bij FC Tokyo.



Door zijn goede optredens aldaar kwam hij opnieuw in beeld bij de Catalanen, al was die interesse alweer snel verdwenen. Ook Paris Saint-Germain en volgden zijn ontwikkeling op de voet. De kapitaalkrachtige clubs vissen echter achter het net, daar Real er met de jeugdinternational van Japan vandoor gaat.



De aankoop is 'een speler met een uitstekende techniek en kijk op het spel, heeft een geweldige dribbel en heeft een neusje voor doelpunten', zo luidt de omschrijving op de website van de Spaanse grootmacht. Kubo kwam in de eerste maanden van dit jaar tot vijf doelpunten in zestien wedstrijden namens de club uit Tokyo.